Douglas Martínez: “Me gustaría estar en la Selección de Honduras, pero no tengo prisa”

El delantero hondureño Douglas Martínez vive un momento de ensueño en la United Soccer League de los Estados Unidos con el Real Monarchs.

En su primera campaña lleva 15 anotaciones en 20 partidos lo que refleja de sí su mejor versión en el extranjero desde que militó en el New York RB II en el 2017.

Ahora con 22 años, el exjugador del Vida se ha abierto terreno en el primer equipo del Real Salt Lake y tras hacer su debut el pasado 12 de septiembre en la MLS, quiere llenarse de retos, seguir creciendo y no sacar de lado el objetivo de llegar a la selección mayor de Honduras “cuando Dios quiera”.

¿Cómo traduces este momento que estás viviendo en la USL?

La verdad que me siento muy feliz y contento porque he venido trabajando bien, las cosas se me están dando. El año pasado no fue tan bueno para mí en el Vida y tú más que nadie lo sabe. Siempre dije que las oportunidades se iban a dar, cuando llegué aquí me puse la meta que tenía que a hacer un buen torneo; finalmente con el trabajo pude llegar al primer equipo, es solo la recompensa de los esfuerzos.

¿Qué cambió en Douglas a diferencia de aquel que estaba en el Vida?

Es el mismo, quizá los compañeros, la ciudad, el país o idioma, pero sigo siendo el mismo. Trabajo duro, entreno duro y en los partidos trato de mejorar para seguir creciendo.

¿Qué puntos han sido clave en estos meses en tu carrera?

La verdad que bien, un compañero de ustedes (Eduardo Solano) me dijo que si tenía que trabajar solo, que lo hiciera… me dijo que cuando viniera acá que tratara de romperla. Ahora me quedo entrenando después de las sesiones para mejorar deficiencias.

Eso no lo hacías acá en Honduras…

Sí, tú sabes que cuando termina el entrenamiento todo mundo se va para su casa, es raro el que se queda y tienes que ver si te prestan el balón para patear. No estoy diciendo que en Honduras no se puede hacer, pero acá las cosas son diferentes. Me he quedado después de los entrenos para correr -buscando mejorar el ritmo y resistencia-.

¿Qué hay de tu nueva dieta?

Claro, en Honduras desde que estás pequeño te acostumbras a comer cosas fritas, son diferentes formas de crecer; finalmente eres un profesional y tienes que cuidarte.

¿Qué te dejó Lima Perú 2019?

Nos dejó mucha confianza, teníamos un grupo bastante bueno y unido que trabajamos desde hace cinco años. Me vine muy contento por la medalla de plata.

Después de esos juegos Fabián Coito se llevó a Carlos Pineda a la mayor… ¿en tu caso alzarás la voz para decir -mírame-?

No, para anda... no tengo ninguna prisa y no estoy desesperado. Yo seguiré trabajando como lo he estado haciendo. No estoy desesperado por eso, a cada quién le llega su momento y de mi parte no estoy ansioso por eso. El tiempo de Dios es perfecto.

Lo sabemos, pero habrá mucha competencia en el ataque…

Yo no lo veo como competencia porque es un país y dentro de los 8 millones de habitantes habrá muchos delanteros. Me gustaría estar, pero no estoy presionado, sigo trabajando y cuando se me de la oportunidad será un gusto. Para mí es un orgullo representar la bandera de mi país.



¿Cómo ves el panorama por los Juegos Olímpicos de Tokio 2019?

Bastante duro porque todas las selecciones están creciendo. Será una bonita competencia en el preolímpico. De mi parte confío en todos, somos unidos y no nos dejamos de nada.

En el pasado no se concretó tu fichaje en un primer equipo (Red Bulls) en la MLS, hoy es distinto…

En el pasado no se dio por situaciones con el Vida, no llegaron a ninguna conclusión. No culpo a nadie, me mantuve trabajando y nunca bajé los brazos porque sabía que no iba a terminar allí. Ahora que subí al primer equipo me siento alegre y contento porque ya estoy allí, solo toca trabajar al doble.

¿Cómo está el tema de tu contrato con el Real Salt Lake?

Pasa que cuando firmé (2 años) mi contrato acordamos que iba a jugar en ambos, siempre y cuando el profesor me requiera, pero yo trabajo en la primera plantilla. La meta es clasificar a los playoffs.

Por cierto… ¿Qué ha pasado con Luis Palma y Cristian Cálix?

Cuando vino jugaba todos los partidos, luego se lesionó y estuvo un mes y medio para recuperarse. Después del Mundial ya sabemos lo que pasó… lo miré cabizbajo. Cuando uno va se quiere hacer lo mejor. Yo le digo que siga trabajando duro porque es un grandísimo jugador que tiene condiciones. En el caso de Cristian Cálix viene llegando, pero se acopló rápido desde que llegó.

Mensaje:

Gracias a las personas que siempre han creído en mí y que me han dicho que la vida no termina cuando uno piensa que es el final, el fútbol continúa. En lo demás agradezco a la gente del Vida porque ellos me dieron a conocer como jugador. Como consejo quiero dejarles que nunca es tarde para aprender algo nuevo.