Ángel Tejeda solo fue el arrancón en Costa Rica; vive una sequía de 10 juegos sin gol

Follow @GustavoRocaGOL

Comenzó el Apertura-2019 en Costa Rica y en Honduras hizo eco la noticia del gol de Ángel Tejeda con el Pérez Zeledón. El artillero hondureño se estrenaba con la camiseta celeste y lo hacía a lo grande, celebrando un gol.

Ver más: Tabla de posiciones de la Liga de Costa Rica

No obstante, desde ese día (22 julio), el ex Real España no ha vuelto a celebrar un gol propio con los Guerreros del Sur, donde ya contabiliza 10 juegos de sequía.

Pero el mal momento de Tejeda no es único, pues los demás delanteros del equipo azulón que mantienen actividad no superan la cuota del catracho y andan con la pólvora mojada. César Elizondo tiene un tanto en ocho partidos; Kenny Cunningham contabiliza una diana en 13 cotejos y Deybis Jiménez un gol en tres encuentros.

Es decir, el pésimo andar del Pérez Zeledón en cuanto a goles es en general. El goleador de este club en la actual temporada es el mediocampista Keilor Soto, quien aglomera 15 partidos, en los cuales ha anotado cuatro goles.

De hecho, la escuadra costarricense tenía siete fechas de no ganar pero hizo borrón y cuenta nueva el sábado pasado cuando en casa derrotó al Santos de Guápiles 2-1 con gol de penal al último minuto de Keilor Soto.

Con este triunfo el Pérez Zeledón quedó a cuatro puntos de puestos de clasificación, se ubica en la casilla nueve con 18 unidades. El cuarto mejor ubicado es el Herediano con 22 unidades, pero lo hace por tener una mejor diferencia en goles ya que Jicaral (7), Cartaginés (6) y San Carlos (5) poseen la misma puntuación.