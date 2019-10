OFICIAL: Romell Quioto confirma su salida del Houston Dynamo de la MLS

Ya está confirmado. Romell Quioto ya ha hecho oficial su salida del Houston Dynamo del fútbol de Estados Unidos.

El futbolista hondureño ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde se despide de la institución de la MLS.

Ver también: Quioto se quedó afuera de la foto oficial del Dynamo

"Han sido tres los años que he defendido la camisa del Houston Dynamo, durante este tiempo vivimos momentos muy lindos y algunos no tan buenos. Le quiero dar las gracias a esta organización por darme la oportunidad de defender su escudo, a mis compañeros y cuerpo técnico por ayudarme a crecer como futbolista y persona, a los aficionados por hacerme sentir en casa, lastimosamente las cosas no terminaron como deseábamos, pero deseo que en la próxima temporada el equipo alcance cada uno de sus objetivos, desde algún lugar estaré deseándoles lo mejor a mi familia", fue el mensaje de Quioto que terminó con un #ForeverOrange.

Hay que recordar que ya Quioto había dado señales de su posible salida del Dynamo, tras publicar un mensaje dedicado a Alberth Elis. Ahora, la noticia se confirma.

De momento se desconoce el futuro del futbolista hondureño. Hace unas semanas se habló de la posibilidad de volver a la Liga Nacional de Honduras. Olimpia y hasta Motagua han mostrado interés.

En sus tres temporadas con el Dynamo, Quioto hizo 15 goles. En este 2019 solo disputó 18 partidos, sumando 792 minutos nada más.

Por problemas de disciplina deportiva, el catracho fue marginado por el entrenador y dejó de aparecer en los partidos oficiales.