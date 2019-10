Agenda de legionarios: Fin de semana cargado de fútbol en las ligas donde juegan los hondureños

Los futbolistas hondureños que militan en el extranjero tendrán una jornada cargada de acción al disputar encuentros de la ligas en donde compiten. Desde tempranas horas del sábado iniciará su participación con sus equipos.

Los primeros en afrontar un compromiso serán Rubilio Castillo y Jonathan Rubio cuando Tondela visite este sábado al Feirense en la Copa de Portugal. El club de los catrachos tratará de avanzar de la tercera ronda para mantener sus aspiraciones. Cabe destacar que Rubilio Castillo estaría en duda para este juego debido a la lesión que sufrió hace un tiempo y por no contar con ritmo de competencia.

El mismo día pero en la tarde, Bryan Acosta y Dallas intentarán pegar primero en los Playoffs de la MLS durante su partido ante Seattle Sounders como visitantes. El volante catracho, que viene de tener acción con la Selección de Honduras en el choque contra Martinica en la Liga de Naciones Concacaf, estaría como titular.

En la jornada dominical, el atacante Rigoberto Rivas podría tener minutos en el duelo que jugará la Reggina en casa del Monopoli por la Serie C de Italia. Rivas seguiría sumando adeptos en el cuadro Amaranto.

Los legionarios que se desempeñan en la liga de Costa Rica también tendrán actividad. El Alajuelense de Alexander López y Henry Figueroa buscará continuar con su paso arrollador en el certamen tico al medirse frente a Santos Guápiles en territorio enemigo. Ambos hondureños se perfilan como iniciales en los manudos.

Por su parte, Ángel Tejeda y Pérez Zelendón se verán las caras con la Universidad de Costa Rica. Este cotejo está pactado para realizarse en el estadio Carlos Alvarado al mediodía.

Para cerrar la fecha, Zulia y Bryan Moya pretenden seguir escalando posiciones en la Liga de Venezuela al enfrentar como locales a la Asociación Civil LALA en la décimo quinta jornada del campeonato vinotinto.

En el caso de Bryan Róchez y Nacional, no tendrán actividad debido a que este fin de semana se estarán disputando las rondas de la Copa de Portugal y el club del delantero hondureño ya fue eliminado.

AGENDA DE LEGIONARIOS HONDUREÑOS

Sábado 19/10: Feirense vs Tondela, 11:00 AM

Sábado 19/10: Seattle Sounders vs FC Dallas, 1:30 PM

Domingo 20/10: Monopoli vs Reggina, 7:00 AM

Domingo 20/10: Pérez Zeledón vs UCR, 11:05 AM

Domingo 20/10: Santos Guápiles vs Alajuelense, 3:05 PM

Domingo 20/10: Zulia vs LALA, 2:00 PM