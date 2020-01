¡Presentado en Ruanda! Roby Norales recuerda que "entrenadores solo me leían los mensajes"

Seguir a @fredyro19

Después nueve meses sin ver actividad y rogar una oportunidad desde España, Roby Norales retorna a las canchas y lo hará jugando en la Liga Premier ¡de Ruanda!

En ese país, el ariete con experiencia previa en las ligas de Kosovo (Liria Prizren), India (Bengaluru) y Uruguay (Juventud Las Piedras) participará durante los próximos seis meses con Mukura Victory.

Roby dice que "afronto con la misma pasión y dedicación" esta nueva vivencia, tal "como los otros retos que he tenido" en su carrera.

"¿Por qué Ruanda ? Primero le doy gracias a Dios, al profe Tony Hernández y su asistente técnico Samir Sánchez, al club Mukura por esta linda oportunidad cuando entrenadores solo me leían los mensajes", expresa con sinceridad ya desde territorio africano el delantero.

Andy Najar alista su regreso en Anderlecht y comienza a hacer trabajos con balón.

El ex Motagua, Real Sociedad y Platense en la Liga SalvaVida de Honduras cuenta que "el profe Tony Hernández y Samir Sánchez miraron algo bueno en mis videos y sin conocerme me dieron el respaldo".

Sabe que es un destino exótico y bastante desconocido, pero lo tiene claro como pocas veces: "Dios es el que me manda a estas ligas, yo soy un jugador bendecido porque me da oportunidad y ahora solo queda trabajar duro para ganarme un puesto en el equipo".

Jamás es de los que se olvida siquiera un segundo de lo que lo mantiene de pie: "Espero salir adelante y luchar por mi esposa, madre e hijos, por mi familia que no me dejó solo estos meses que no tenía equipo".

Su nuevo desafío, el Mukura, es cuarto de la Liga de Ruanda con 28 unidades y nunca ha sido campeón. Tiene 13 dígitos menos que el mandamás y máximo ganador de títulos (17), APR (41); está a siete y seis del tercero y cuarto, Rayon Sports (35) y Police (34).

El español Tony Hernández, quien en su momento trabajó para la Fundación Real Madrid y escauteó para PSG, al momento de presentar a Roby a sus nuevos compañeros en Ruanda.

AGUANTÓ LA TORMENTA EN ESPAÑA Y QUISO VOLVER A HONDURAS...

"La verdad que tuve la intención de devolverme a Honduras y empezar de cero, me quise comunicar con Edgar Álvarez para que me diera la oportunidad nuevamente pero en eso salió esta", menciona Norales en relación a los momentos de desesperación que vivió al verse sin opciones concretas.

Y confiesa una experiencia de vida que difícilmente olvidará: "La verdad que sin papeles es difícil vivir en suelo español, pero tengo a una familia que nunca me dejó solo y una esposa que desde que llego a España supo arroparme".

Norales ya está instalado en el nuevo destino que le preparó el fútbol. Está ilusionado y espera destacar en territorio africano.

No quita el dedo del renglón y manda un mensaje para concienciar a muchos compatriotas: "Uno cree que la vida en España es fácil y no lo es, pero solo queda dar gracias a Dios por todo".

No le quita la mirada a la Bicolor a sus 28 años... Estuvo en los procesos de Luis Fernando Suárez (Brasil 2014) y Jorge Luis Pinto (Rusia 2018): "Dejaré de soñar con la H hasta el día que Dios me diga: 'Roby, hasta aquí llegó tu ciclo de futbolista".

Se declara listo y, a la espera del pase internacional proveniente de Kosovo, afirma que "vengo con esa ilusión de meter goles y hacer las cosas bien para que me den la oportunidad que siempre he querido y respaldar a los profes que creyeron en él cuando peor la pasaba.