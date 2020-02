Andy Najar entrena con Los Angeles FC, pero el club no tiene intenciones de ficharlo

El futuro fubolístico de Andy Najar es incierto. Su contrato con el Anderlecht finaliza en junio, pero el club de Bélgica no lo tiene en sus planes debido a las constantes lesiones que lo han afectado en los últimos años.



Su último problema físico lo sufrió en junio de 2019 en un amistoso contra Paraguay en Sudamérica y en su proceso de recuperación volvió a recaer por lo que decidió viajar a la ciudad de Los Ángeles, California, para buscar con otros profesionales una solución definitiva a sus males.

LEER: NAJAR Y SUS DOS AÑOS FUERA POR CULPA DE LAS LESIONES



Najar enfrenta el último tramo de recuperación y ha necesitado trabajos en campo de mayor exigencia y por tal razón, con la venia de su club, solicitó al club Los Angeles FC de la MLS, un permiso especial para entrenar con ellos.

Después de siete años en el Anderlecht, el club ha informado a Andy Najar que no entra en sus planes a futuro. Su contrato finaliza el próximo mes de junio.



El martes medios belgas informaron que Andy estaba cerca de ser nuevo fichaje de los californianos, sin embargo el gerente general de los angelinos, John Thorrington, aclaró que no están interesados en sus servicios y lo único que existe es un acuerdo para que él pueda entrenar.



"Andy no está en los planes de su club en Bélgica, nos contactaron y nos preguntaron si ayudaríamos en su regreso a la buena forma física. Eso es todo", explicó Thorrington y luego fue consultado si ellos lo ficharía y aunque no lo descarta, lo ve una transacción difícil.

"Hay muchas cosas que tendrían que suceder antes incluso de que estemos en un lugar para hablar sobre [firmar a Najar]", explicó en ESPN.