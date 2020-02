Alex López rompe el silencio en Costa Rica: "No soy un pecho frío"

El hondureño Alexander López no está viviendo un buen momento en Costa Rica, en su último encuentro salió expulsado con el Alajuelense en el clásico ante Saprissa, acción que le ha generado muchas críticas.

Alex López recibe tres partidos de castigo luego de ser expulsado

El jugador de 27 años ha hablado para el diario La Nación del país centroamericano y ha roto el silencio, se refiere a cómo ha cambiado su cariño con la afición y la razón por la que casi no habla con los medios.

QUIERE IRSE CAMPEÓN

Alex López deja claro que su deseo está intacto, sus ganas de salir campeón con siguen intactas, desea que cuando salga lo haga levantando un nuevo título para los 'manudos'.

Hay aficionados que dicen que usted es un pecho frío, ¿eso le molesta, lo ha visto en redes sociales, donde la gente siempre habla cosas buenas y cosas malas?

No me molesta, pero sí hay sentimientos que uno no los puede esconder y la verdad que sí he leído varias veces ese tipo de comentarios y sinceramente tampoco los tomo de una manera crítica, porque eso no es criticar el fútbol que yo puedo hacer dentro de la cancha.

Pero tampoco lo tomo tan bien, porque jamás soy un pecho frío, cuando estoy dentro de la cancha trato de dar lo mejor, para mí si en un partido no doy una asistencia o no doy un pase gol o no hago lo que me pongo como meta hacer en cada partido, me siento que no cumplí dentro de la cancha.

En la mente de Alex López todavía no pasa la idea de irse del Alajuelense de Costa Rica, tiene una deuda pendiente con toda la afición y espera cumplirla cuanto antes, pese a todas las críticas que ha recibido.

Alexander López ha sido criticado en Costa Rica por no ser clave en los partidos importantes.

“Lo más fácil para mí era haberme ido para otro lado, para no recibir críticas, ni un ambiente hostil, pero al final, yo siempre lo he dicho y siempre desde que vine el primer día dije que a mí me gustan los retos, este reto para mí es mucho más grande todavía, del que tuve desde el primer día que me puse la camisa de Liga Deportiva Alajuelense, porque ahora tengo una espina por dentro, porque creo que el campeonato va a ser lo único con lo que me voy a poder sentir que pude darlo todo", comentó a La Nación.

¿Por eso es que la mayoría de veces usted prefiere no dar declaraciones?

Así es. A mí me gustaría aclararle a la prensa que si no hablo no es porque no quiero hablar, sino porque siento que vine aquí a jugar fútbol, vine aquí a demostrarlo aquí adentro de la cancha y Dios primero, cuando me vaya, pueda dar esas entrevistas que todo mundo quiere tener sobre mí.



Honestamente no me gusta hablar mucho porque al final un comentario o una frase puede tomarse a mal y a veces no es lo que uno está diciendo.

¿Anímicamente, cómo está ahorita?

Ahorita sinceramente te lo digo, estoy fuerte, porque sé que lo que me pasó es por algo, me va a servir. Nunca en mi carrera había estado tres partidos sin jugar por una expulsión y sé que esta vez va a ser la primera y la última, por lo menos en lo que yo siento, esto va a ser la primera y la última, porque a mí lo que me gusta es jugar y sinceramente estar fuera de la cancha no es agradable.

El hondureño Alexander López ahora pagará el castigo por haber sido expulsado ante Saprissa y en su regreso espera volver a tomar la titularidad con el Alajuelense.