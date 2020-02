Romell Quioto y su inspirador mensaje tras consejos de Thierry Henry

Después de una temporada para el olvido en el Houston Dynamo y además del hecho de haber perdido su cupo en el 2019 en la selección de Honduras, el Montreal Impact se ha significado para Romell Quioto un resurgir e inspiración al lado de su nuevo técnico Thierry Henry.

Quioto ha iniciado este 2020 con nuevos signos traducido de los retos que afrontará con su clun canadiense que buscará este próximo 19 de febrero su primer paso en victoria ante Saprissa por la Liga de Campeones de Concacaf.

Recientemente en las redes sociales se ha mostrado activo dejando un mensaje inspirador traducido de los consejos que parece haber escuchado de su técnico francés, una leyenda en el Arsenal con recorrido importante en Barcelona durante su etapa de jugador.

Para Quioto dejar el pasado se ha vuelto importante de cara a sus nuevas pretensiones.

"Aprendí que un tropezón no es caída.. que todo en la vida vuelve.. que no hay mal que por bien no venga.. que con voluntad y esfuerzo, todo resulta más fácil.. que lo más valioso del mundo es, la familia y los amigos de verdad.. que no se llora a quien no te valora.. que por más tropezón, caída u obstáculo, o barrera que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante", escribió en su muro de Instagram.

La publicación del ariete catracho no pudo esperar por reacción positiva de sus seguidores quienes lo secundaron con buenos deseos en su nuevo club.

En el último año Quioto había bajado su rendimiento en el equipo naranja por actos de indisciplina, además se alejó de las convocatorias de Fabián Coito en la selección de Honduras. Sin embargo, ante los ojos del DT uruguayo, sigue teniendo las puertas abiertas.