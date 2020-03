Alfredo Mejía relata sobre el drama en Europa por coronavirus: "Tenemos seis días en casa; las calles están solas"

La vida de un futbolista es ir a los entrenamientos ya sea por la mañana o por la tarde, pero ahora por causa del coronavirus ha cambiado, Alfredo Antonio Mejía Escobar, jugador hondureño que milita para el Levadiakos FC de la Segunda Superliga de Grecia nos cuento lo que han vivido en los últimos días.

Al volante de 29 años que vive en Lebadea, Grecia, se encuentra junto a su esposa y dos hijos encerrados en su casa, tal y como recomendaron las autoridades del país europeo.

Alfredo Mejía comenta como se han vivido estos últimos días en Grecia, país al que regresó a inicio de este año luego de su paso por el fútbol español.

"Todo bien, tranquilo con la familia estamos en casa y teniendo los cuidados correspondientes por estos momentos", fueron las primeras palabras del jugador del Levadiakos FC sobre como se encuentra.

Mejía comentó que ellos se enteraron que pararían toda actividad cuando regresaban de un viaje junto a sus compañeros. "Tenemos seis días de estar en casa, el viernes que veníamos de un viaje con el equipo nos enteramos que cancelaron la liga y desde entonces estamos sin entrenamiento y con los cuidados correspondientes".

UNA FALSA ALARMA

Alfredo reveló que pasaron un incómodo momento cuando se enteraron que uno de sus compañeros tenía que ser revisado, pero por suerte no estaba contagiado. "En este momento gracias a Dios no hubo ningún problema más que el presidente del Olympiacos y hubo en el equipo una falsa alarma, gracias a Dios no pasó a más, no hubo problema con él, no dio positivo, eso nos da tranquilidad, todo está parado".

También dijo que aprovecha este momento para compartir con sus seres queridos. "Paso leyendo la biblia, comparto con mis hijos y esposa, juego con ellos, hay que tratar de aprovechar este momento de estar en casa".

Siguió. "Al final de una u otra forma ayuda a tener este tiempo y compartir con la familia, algo que perdemos por parte del fútbol, pero es bueno para la familia".

COMO SE VIVE EN GRECIA

Alfredo Mejía sabe que no se puede jugar con el coronavirus y que se han tomado todas las medidas necesarias y que en Grecia no salen de su casa. "Aquí las calles se ven solas, la gente solo sale al supermercado por un poco de comida, las personas están teniendo mucho cuidado con este virus".

También comentó que pasa en constante comunicación con sus compañeros de profesión. "Paso hablando con 'Choco' Lozano casi a diario, también con Christian Altamirano, España está viviendo un momento difícil, Estados Unidos también".

¿Qué le ha dicho Antony Lozano?

"El 'Choco' me ha dicho que está teniendo cuidado con las indicaciones que les han dado, él está con su familia, es algo importante para él", comentó.

Alfredo Mejía se está tratando de cuidar y haciendo trabajos por su parte. "He trabajado en la parte física, hoy fui con un compañero al estadio que me queda a tres minutos de mi casa y corrimos un poco, también he hecho trabajos en casa".

El jugador comenta que ha estado al tanto de sus padres y hermanos al igual que ellos de él sobre esta difícil situación que amenaza al mundo. "Nosotros pasamos en constante comunicación con mi familia de Honduras para saber cómo está todo por allá, igual uno se informa con los medios".

El volante de 29 años ha dejado un mensaje a su compatriotas y recomienda a tomar las precauciones tal y como él las tomó en Grecia. "Los hondureños deben de atender las recomendaciones en la parte de salud, hay que quedarnos en casa con la familia, esto no es un juego, hay un crecimiento enorme del virus en cada país, hay que tener cuidado y compartir este tiempo con nuestros seres queridos", cerró.