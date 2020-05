Choco Lozano recuerda el día que saludó a Messi y habla de su "círculo de amigos" en el Barcelona

Son pocos los que se dan el lujo de entrenar con la primer plantilla del FC Barcelona, y uno de ellos fue el hondureño Antony Lozano.

El "Choco", a través de un Live en su cuenta de Facebook, rememoró el momento cuando saludó al crack argentino del Barça, Lionel Messi. Ahí mismo el jugador catracho expresó que él tiene su círculo de amigos bien cerrado.

Uno de los aficionados que estaba siguiendo la transmisión le consultó si había tenido la oportunidad de hablar con Leo Messi, algo que respondió sin problemas.

"De hablar no, no te voy a mentir, pero sí al menos lo saludé, le di la mano, y a entrenar... esa gente la verdad que tienen un círculo muy cerrado, se llevan bien entre pocos, Luis Suárez, y pocos... pero el tipo es un crack, de eso no cabe dudas", respondió Antony 'Choco' Lozano, ahora mismo jugando con el Cádiz del ascenso español.

El delantero catracho de 27 años tuvo un paso casi efímero por el Barcelona II, donde tuvo la oportunidad de entrenar en un par de veces con la primer plantilla del equipo blaugrana.



Con la camiseta del equipo catalán encima durante la temporada 2017/2018 Antony Lozano disputó 20 partidos, anotando 4 goles, cifras que le empujaron a fichar por el Girona FC de LaLiga de España.