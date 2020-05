El Cádiz está muy cerca de comprar la ficha del Choco Lozano

La ligas por el mundo continúan paradas a causa del coronavirus, pero en europa comienzan a salir una luz de esperanza. La liga de España es una de ellas que ya podrían retornar a los entrenamientos.

Te puede interesar: Hondureño Emerson Lalín es fichado en el extranjero en plena época del coronavirus

El propio delantero hondureño, Antony Lozano, expresó su deseo de poder regresar a la competencia, misma que los puede llevar hasta la primera división si continúan al paso que han mantenido.

"Aquí se maneja que se va jugar, pero no se sabe con exactitud la fecha. Dicen que en esta semana se tienen que hacer los test a los jugadores y ver como estamos, sin hay uno contagiado y a partir de ahí, el gobierno ya está dando flexibilidad para que los jugadores vayan a las ciudades deportivas y entrenar individualmente", comentó Lozano al programa Todo Deportes.

El Choco Lozano de momento pertenece al Girona, pero podría ser cuestión de días para ser comprado por el Cádiz, siempre y cuando estos logren ascender a la primera división.

"De momento estoy a préstamo en el Cádiz con una opción de tres años si subimos a la primera división. Es una obligación de compra, ya está todo coordinado en contratos. Si todo sigue así como va, me voy a quedar en el Cádiz".

Al ser consultado sobre sus momentos en el fútbol español, Lozano destaca la actualidad que está viviendo con el Cádiz, club con el que están muy cerca de ascender a la primera división de España.

"Individualmente sí, porque en esos años estuve muy bien, tenía mucha confianza, el equipo confiaba mucho en mí. Los entrenadores que estaban me daban total libertad para moverme por todo el campo, pero si te hablo a nivel colectivo, este es uno de los mejores años porque el equipo está en un nivel increíble y estamos a un pasito de primera división".

El delantero catracho aprovechó la entrevista para recordar el momento en el que le anotó gol al portero del Barcelona, Marc Ter Stegen, cuando él jugó con Honduras y enfrentó a Alemania en el Mundial Sub-17 en el 2009.

"Yo me acuerdo, pero en el momento no sabía que era Ter Stegen. Sé que cuando llegó al Barcelona, varias personas me etiquetaron en fotos y publicaciones del gol que le anotó el Choco a Ter Stegen. Yo no sabía, pero era él. Me acuerdo que en esa selección también había un central que jugaba en el Valencia y ahora en el Arsenal, se llama Mustafi. Habían varios, creo que también estaba Draxler y Gotze también".