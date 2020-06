Paulo Hernández: "Hay un riesgo extra llevar un futbolista de un país con poca tradición de exportación"

Paulo Hernández, agente de futbolistas hondureños, ha tenido una interesante charla exclusiva con DIEZ en sus plataformas digitales de Facebook Live y YouTube, donde explicó cómo es trabajar el mercado hondureño y lo que cuesta colocarlos en Europa y la MLS.

El español, que tiene la cartera de futbolistas más grande de Honduras, comenta que la vida privada del jugador tiene mucho que ver a la hora de poder ser fichado por un equipo en el viejo continente. Los clubes además tienen un seguimiento de sus jugadas de forma computarizada.

Ver. PAULO HERNÁNDEZ HABLA DEL FUTURO DE LUIS GARRIDO

El agente además nos ha contado lo que significa el peso del pasaporte, cómo algunos con gran talento se han perdido en el camino ya que sus escándalos públicos les cierran las puertas a grandes contratos y ha puesto de ejemplo de personalidad a Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre quienes deberán servir de modelo a los jóvenes que buscan triunfar.

¿Cómo ha impactado el coronavirus en el mercado de fichajes?

Los agentes estamos a la expectativa de cómo se mueve el mercado poco a poco. Prevemos un mercado donde se fomenten mucho los agentes libres, préstamos a bajos costos, pocas compras y a precios menores de los que venían en las transferencias anteriores.

Ya estamos en junio donde por lo general había un buen número de movimientos y de momento solo ha estado la compra de Mauro Icardi del PSG, más allá de eso no ha habido más. Creo que la Liga Española y la Premier League vuelven a competir para que se abra el mercado.

¿Ha caído el precio de los futbolistas en cuanto a las transferencias?

Sí, el precio ha caído tanto en las transferencias, como en el préstamo de los jugadores. Hay que reciclarse un poco, pero también es cierto que hay una premisa a lo largo de los años y el fútbol es un negocio muy particular que se ajusta a los mercados y siempre hay precios similares, sí esperamos un descenso y ajuste, una época complicada pero esperamos que este siguiente sea un poco más austero.

¿Este es el momento más crítico que se ha vivido en el fútbol hablando económicamente?

Yo creo que no la hemos enfrentado del todo, vamos a ver los efectos cuando se abra el mercado de pases. Lo que sí es que ya vivimos una igual en 2008 con la crisis mundial que fue un colapso y creo que aquella fue peor.

Las ligas tienen contratos de televisión firmados por varios años y al final el fútbol es un negocio donde el primero que entra se queda allí, una operación lleva a la otra y lo que mueve el fútbol son los derechos de televisión; esta es la razón porque las ligas siguen jugando a puerta cerrada para mantener esa obligación y los derechos de televisión.

La FIFA puede dejar abierto el mercado de fichajes hasta diciembre para que los equipos puedan hacer movimientos. ¿Cómo mira esta situación?

El periodo de transferencias es del 1 de junio al 3 de septiembre, pero hay que esperar un poquito de los casos que hay, si hay futbolistas infectados de COVIV-19. Hay que esperar ya que cada país tiene su tiempo diferente, Inglaterra es distinto a España, Italia y México, la MLS tiene su propio sistema, China igual, Australia… van a ser mucho más flexibles y obviamente a FIFA le interesa el movimiento de futbolistas que siga girando y van a dar facilidades, eso sin duda.

A partir de allí y que haya una temporada más larga o más corta en época de fichajes, por más tiempo que haya, si no hay dinero en el banco, es indiferente, lo importante son las finanzas de los equipos.

El mediocampista Bryan Acosta es uno de los que representa Paulo Hernández y en enero del 2019 pasó del Tenerife a la MLS.

¿Cuáles son los requisitos que el club europeo los exige para llevar futbolistas de esta zona de América Latina?

Lo primero es la materia base, ver la calidad del futbolista, es lo primero, sin talento no hay nada. Más allá del talento viene el biotipo, el físico, la parte personal. En América Latina se mira mucho la calidad del futbolista y las ganas que tengan que puedan triunfar. Muchos futbolistas no llegan arriba por su poco compromiso con su profesión.

¿Qué incluye a nivel de negociaciones cuando un equipo está interesado en un futbolista?

Calidad y precio, básicamente. Ya después cuando la cosa se pone un poquito más cercana ya entra la parte personal. Se ocupa que el futbolista tenga una vida ordenada, que no haya habido escándalos del pasado. Muchos se fijan en esas cosas. Hay futbolistas hoy en día que están monitoreados en plataformas que se basan en big data y ellos lo saben, índices estadísticos y el primer filtro es a través de pura estadística. Si no lo supera o no lo puede mejorar prácticamente está descartada.

¿La mano de obra de Centroamérica es la más cómoda o hay otra que lo supera?

Depende mucho en el equipo. En el caso de Honduras no es lo mismo comprarle un futbolista al Olimpia que al Victoria, por ejemplo, con todo respeto para Victoria. Aquí se han vendido jugadores caros, se han pagado transferencias interesantes.

Yo creo que el mercado centroamericano es bueno, en el costarricense y el hondureño han tenido transferencias importantes como la italiana, La Premier y la española con un hito importante como cuando Choco Lozano llegó al Barcelona que fue importante.

¿Qué tiene que ver la nacionalidad cuando es hondureño o tico y se da una transferencia de esas?

Sí, sin duda. Me acuerdo cuando Antony Lozano firmó en el Barcelona, ese momento la gente del Barcelona se me acercó para ver muchos jugadores que estaban en la Selección Sub-17 que estaba entrenando en Alicante, querían verlos y sin duda, una cosa lleva a la otra.

Cuando los hondureños estaban en la Liga Premier con gran suceso obviamente que habían más opciones y el camino que abrió David Suazo, Rambo y Edgar en Italia. Después todo depende de la calidad del jugador para que la próxima generación pueda ir por ese camino.

¿Qué tanto pesa el pasaporte de un hondureño cuando compite por un puesto con un argentino o uno de Asia?

Sí, obviamente hay equipos y directivos, unos son un poco más valientes, otros más conservadores para llevar un jugador centroamericano a un africano con poca tradición, porque saben que si sale mal se van a echar la gente encima.

Diferente a si sale mal un argentino o de Costa de Marfil que son países que exportan jugadores, tienen la excusa que si salió mal, sale mal. Hay un riesgo extra llevar un jugador de una Selección o país con poca tradición exportadora. Pero es lo de menos, más con el caso de Honduras que siempre había venido con buen suceso, clasificando a dos mundiales, dos juegos olímpicos Londres y Río, esperando que vayan a Tokio. Uno tiene un poco de mérito y dificultad para el futbolista hondureño que consigue salir porque es menos complicado para colombianos, uruguayos.

¿En los traspasos que porcentaje del mismo le pertenece al jugador y al agente o esto varía depende de la transferencia?

Esto varía, cada transferencia tiene su porcentaje para el futbolista, en algunos países no se les da a los jugadores, en otros se les da un 10% en otros un 5%, otros 15% y bueno, al agente se le da un porcentaje determinado. Hay un máximo establecido. Yo he hecho transferencias donde he decidido no cobrar para que tenga el jugador un mejor negocio en el fútbol.

¿Qué necesita un jugador aparte del talento, cuáles son las características que debe tener para que un agente lo promueva?

Cada uno tiene sus límites. Cada uno tiene su línea que no quiere traspasar. En mi caso que hablo de la calidad, que está claro, yo lo único que no negocio con los jugadores es la personalidad, tienen que ser ordenados, con una vida que entiendan que su cuerpo es su herramienta, es su forma de vida y eso tiene que ver con la alimentación y descanso.

Hemos visto cantidad de futbolistas que se han perdido en el camino por no tener esa capacidad de respetar su profesión. Es lo único que les pido, le soy claro, les pongo ejemplo. En el caso de Honduras que está activo el capitán de la Selección (Maynor Figueroa), es un ejemplo de profesionalidad, compromiso consigo mismo, con su familia; luego está Emilio Izaguirre que por eso han tenido éxito y los contratos que han tenido es porque han sabido cuidarse y son ejemplo para los que vienen abajo. Son gente donde su condición está por delante, luego viene el resto como la familia.

¿Por qué los futbolistas hondureños ya no van a ligas importantes, será porque no se clasificó a la Copa del Mundo reciente o hay algo más?

Cada caso es diferente, hay mucha competencia con otros futbolistas de países diferentes y eso complica, hay que estar en el momento adecuado. Hay clubes que despiden a sus directores deportivos y entra gente nueva con sus jugadores, pero últimamente no han ido muchos a Europa y los que han ido han tenido buen suceso.

A Antony Lozano le ha ido bien, a Bryan Acosta le fue sumamente bien y le salió una oferta que tomó en todo su derecho; Kevin Álvarez está en Suecia que no ha tenido participación. También se complicó mucho en Inglaterra el permiso de trabajo y también que el biotipo debe ir de acorde con el fútbol de la Premier League, y eso afectó también, ha cortado esa vía de entrada. Hay que recordar que hace poco hubo una buena cantidad de futbolistas.

¿Cuál es el obstáculo más común para un futbolista hondureño en el extranjero?

Hay una deficiencia táctica derivada de mala remuneración del trabajo, también hay que entender el país, la situación financiera del país, no es lo mismo España, un país europeo o Estados Unidos que un país centroamericano por las características que tiene.

Hay una falta de preparación y las canchas donde se preparan los futbolistas y el entrenador. Obviamente que mejores maestros, mejores alumnos y esto es una complicación. Lo ideal es sacarlos cuanto antes para que puedan progresar, para que puedan crecer, pero no es sencillo cuando tienes pasaporte hondureño.