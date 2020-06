Alex López a sus críticos: "Somos un equipo, no porque haya metido gol es que yo aparecí"

El Alajuelense venció 2-0 al Herediano en el Morera Soto con un brillante actuación y gol incluido del hondureño Alex López. Los Manudos sueñan con la final y tras el duelo el catracho le dejó un recado a sus críticos.

Mercado: Técnico del Mazatlán se refiere a Michaell Chirinos y Emilio Izaguirre sin contrato en Motagua

López se vio más suelto dentro del campo y creando peligro constante en el arco enemigo.

"Tengo la libertad de pedirle el balón al defensa, si miran el gol se la voy a pedir a Leonel Moreira, la jugada sale desde el portero, entonces al final he tenido esa libertad y gracias a Dios me están saliendo las cosas", inició contando.

Cuando el cuadro rojinegro ha perdido, López ha sido el primer señalado. Pero el catracho entiende que son "gajes del oficio".

"Cuando La Liga pierde es que Alex López no aparece, entonces ya como ganamos y los demás compañeros también juegan. Yo siento que al final acá somos un equipo y creo que no solo porque haya metido gol no es que yo aparecí, no nada que ver. Si miran el trabajo de Bernald Alfaro, Salvatierra sinceramente muy bueno y obviamente que toda la defensa y el portero hicieron muy bien las cosas", agregó.

Liga Alajuelense visitará el domingo el Rosabal Cordero para buscar asegurar el pase a la final del Clausura 2020. López no se confía.

"Creo que el equipo está bien mentalizado, sabemos que esto no esta terminado porque Herediano es fuerte en su casa; sabíamos que teníamos que sacar una buena ventaja en nuesta casa, nos quedamos cotos con los goles, tuvimos que meter más, sino me equivoco uno o dos goles más, va a ser un final en Heredia", cerró.