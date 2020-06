Así queda el futuro de Alex López en Alajuelense tras perder su segunda final consecutiva en Costa Rica

El hondureño Alex López llegó en enero del 2018 a la Liga Alajuelense, equipo que anoche perdió la final en Costa Rica frente al Saprissa y el exjugador del Olimpia ha sido duramente cuestionado por aficionados del club manudo como de la prensa de ese país.

¿Qué sigue en el futuro de Alex? El hondureño por ahora tiene contrato con la Liga Alajuelense por seis meses más, pero en este tiempo puede buscar otro equipo si así lo desea. En septiembre del 2019, renovó por año y medio más con el club, contrato que está cumpliendo.

El trabajo de Alex en el Alajuelense ha sido cuestionado porque no aparece en los grandes partidos como el de ayer. Esto no hace que el hondureño baje los brazos, pues lucha siempre y no es culpable de algunos fallos frente al marco de los delanteros.

La de ayer fue la segunda final consecutiva que perdió el Alajuelense; en el Apertura cayeron frente al Sport Herediano donde López falló en la tanda de los penales. Ayer perdió la pelota en el centro del campo y de allí se generó el gol definitivo para el título del Saprissa. Pero aquí el encuentro se había definido en el 2-0 de la ida.

Agustín Lleida, director deportivo del equipo manifestó ayer antes del juego que una vez terminado el torneo se tomarán decisiones, pues la continuidad de algunos futbolistas dependiendo del rendimiento se evaluará; así como la del entrenador Carevic, quien es cargado por parte de los fanáticos del Alajuelense por el no rendimiento del club.

El hondureño Alex López cuando extendió su contrato con la Liga Alajuelense por tres torneos cortos. Fotos cortesía

La Liga Alajuelense ha tenido muchos futbolistas hondureños, en los últimos años; han triunfado de forma individual como Roger Rojas que fue campeón de goleo, Garrido fue protagonista en la recuperación de balones y Alex López haciendo grandes duelos, pero nunca se llegó al objetivo final que es el campeonato.

El último campeonato del Alajuelense en Costa Rica fue en la Apertura 2013-2014 que le ganaron la final al Herediano. Allí el delantero hondureño Jerry Palacios fue protagonista, hizo un excelente torneo y anotó el penúltimo penal de la definición para levantar la copa.

¿Seguirá Alex López en Alajuelense tras los cuestionamientos? El futbolista tiene contrato. Se pudo a mediados del año pasado que lo buscó el Tenerife de España, Alianza Lima del Perú y Deportes Tolima de Colombia. Todos tras su buen rendimiento con el conjunto “manudo”.