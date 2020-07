'Muma' Bernárdez a Bryan Moya: “Está mal asesorado, se está dejando llevar por el dinero”

Víctor 'Muma' Bernárdez se refirió a los últimos dos jóvenes que perdieron en la empresa de representación de jugadores donde él es intermediario. Estas dos piezas son Carlos Pineda y Bryan Moya, ambos seleccionados nacionales.

Diez informó en exclusiva que Carlos Pineda tenía todo arreglado para ir al Cancún FC, nuevo equipo en la Liga de Expansión en suelo azteca (Segunda División), pero el volante terminó firmando la renovación con los merengues y sobre esto habló la 'Muma'.

“Lo de Carlos tenía la pelota él, lastimosamente por ahí no aguantó la presión de querer esperar, más que todo es de saber esperar en esta situación. Lo de Moya igual, creo que no supieron esperar y se precipitaron sin duda alguna, el tiempo lo dirá y yo estoy muy claro que hice las cosas bien”, comenzó diciendo en entrevista a Televicentro.

Y añadió en torno al tema Pineda: “Con Carlos una noche antes le dije que ya estaba todo arreglado en México y él me dijo que Olimpia tenía acercamientos. A los 15 minutos resulta que ya había firmado, son cosas que como yo le dije a él 'no me voy a poner a hablar si no tengo algo'. Ahí mermó el trabajo. Siempre tendrá mi apoyo pero de cierta manera no supo esperar”.

El caso que más le ha sorprendido a Víctor Bernárdez es el de Bryan Moya quien declinó seguir en Colombia y firmar con el 1 de Agosto de Angola, tal como lo informó Diez.

“Lo de Moya es increíble la verdad, me ha sorprendido mucho porque yo he estado muy al tanto de todo. Para mí está mal asesorado sin duda alguna, se está dejando dejando llevar por el dinero y el dinero en la vida no lo es todo. Me preocupa que se quede sin jugar, a ver si el equipo de Angola le paga o se va a quedar sin cobrar, más que todo pesar porque está el Zulia de por medio, el mismo equipo de Colombia”.

'Muma' Bernárdez le terminó mandando un mensaje a Moya, seleccionado nacional de 26 años: “Si se quería ir para Angola, hacerlo de la mejor manera posible. Que el representante que lo ubicó en Angola hablara con la empresa de nosotros y no fue el caso, de cierta manera cuando un representante no quiere hablar con alguien es porque hay algo de por medio”.