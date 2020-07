A Bryan Moya lo desalojaron de su apartamento en Colombia y revela por qué se marcha a África

Después de ser anunciado en marzo como nuevo jugador del Águilas Doradas de Colombia, Bryan Moya ha tomado la decisión de dejar a este club y marcharse al exótico fútbol africano donde ha firmado con el Primero de Agosto de Angola tal y como lo informó en exclusiva DIEZ.

Moya en declaraciones brindadas a DIEZ explicó que desde su llegada a Sudamérica no ha firmado contrato, no ha recibido un lempira de salario y que tampoco durante este tiempo de la pandemia algún directivo del club de Río Negro lo ha llamado para saber cómo está.

Es más, Moya revela que al enterarse que se iba a otro equipo, los dirigentes por fin se comunicaron con él para hacerlo firmar el contrato, pero su decisión estaba tomada y que en represalia lo desalojaron del apartamento donde estaba viviendo.

Es así como el seleccionado nacional se marcha de Colombia sin haber realizado un entrenamiento grupal, además no disputa un partido oficial desde noviembre. Ahora partirá en los próximos días en vuelo privado a Panamá desde donde volará a Europa y luego al continente africano.

¿Estas en Colombia o dónde te encuentras?

Sí, estoy en Colombia, en Río Negro, Antioquia, que está a 30 minutos de Medellín.

¿Te vas al fútbol de Angola?

Sí, es cierto. Firmé con el club de Angola (C.D. Primero de Agosto), en mi debido a tiempo lo iba a anunciar, pero vi que personas que quieren hacerme daño lo dieron a conocer antes y de mala manera. Estoy tranquilo con mi familia y confiando en Dios que la pandemia pase y que se reanude el fútbol.

Moya en las próximas semanas se mudará a la ciudad de Luanda en Angola, sede del equipo Primero de Agosto.

¿Cómo está tu situación contractual con el Águilas Doradas?

Yo llegué a Águilas Doradas el 14 de marzo, un día antes que cerraran las fronteras internacionales. Vine sin contrato, solo con un convenio de préstamo que hizo el Zulia, algo que no servía porque el 9 de marzo había firmado un finiquito con el Zulia y ellos hicieron la negociación el 10 de marzo; entonces al llegar acá me pagaron boletos de avión, les dije (a los directivos de Águilas Doradas) que iba con mi familia y me pidieron que los pagara yo y que luego me reembolsarían ese dinero, pero nunca pasó.

Estando en Colombia los directivos de Águilas Doradas no me hicieron una llamada, no me preguntaron cómo estaba, esto desde marzo hasta el día de hoy, tampoco me han dado un peso, llevo tres meses sin cobrar y cuando les dije que me llegó la oferta si se pusieron a llamarme y que quieren que firme el contrato, que está listo, pero ya les dije que no, que tomé la decisión de irme a otro club y fue entonces cuando me dijeron que desalojara el apartamento, por suerte el club de Angola me ha apoyado y me buscó un apartamento acá en Colombia.

Lo que dice en la nota que los representantes me trajeron aquí eso es mentira, estoy aquí por el profesor (Francesco) Stifano, el entrenador que tuve en Venezuela, si no hubiese sido por él, me hubiera quedado sin jugar porque ellos (los agentes) nunca tuvieron una oferta concreta, es más, me salieron unas ofertas de poder ir a jugar al Deportes Iquique de Chile y Alajuelense de Costa Rica, pero me dijeron que no me fuera, que esperáramos una mejor, pero nunca llegaron, entonces, si ellos están hablando es porque están dolidos porque llegó un portugués (agente) me dio el contrato (de Angola) y era algo concreto, no iba desperdiciar esta oportunidad porque así como está pasando esta pandemia uno debe velar por su familia, entonces no podía, con esto aclaro todo lo que se está diciendo.

¿Nunca firmaste contrato con Águilas Doradas?

No, no firmé con ese equipo, sino obvio que no firmaría con el club de África, no voy a truncar mi carrera futbolística, ya estoy grande y sé las consecuencias si hubiese hecho eso.

¿Entonces tampoco estás ligado a la empresa que representa Víctor "Muma" Bernárdez?

Yo firmé contrato con ellos en 2018 hasta ahora en abril, pero por no leer bien el contrato, ahí decía que si no avisaba seis meses antes de finalizar que no seguiría con ellos, automáticamente se alarga, ahí sí estoy con ellos, pero no creo que ellos quieran seguir trabajando conmigo, si me toca pagarle el 10% al representante es a ellos que debo pagárselo, no al Zulia, se los tengo que pagar porque es la ley y debo cumplirla.

Y como leí que yo había firmando con el agente de Portugal, el mismo que representa a Bryan Róchez, aclaro que tampoco he firmado con él, no tengo contrato, se dicen muchas cosas que no son ciertas y quiero dejarlas claras, quizá la gente vaya a pensar mal de que me voy para África, pero dijeron lo mismo cuando me fui a Venezuela y siempre demostré que tengo la capacidad de poder jugar y estar listo para cualquier oportunidad de la Selección.

¿Sos consciente que te puedes alejar de la Selección por la distancia?

Por la distancia no creo porque de Angola a Portugal son 4 horas de vuelo y ahí está Jonathan Rubio y Bryan Róchez que los han llamado, así que no creo, tal vez pueden pensar que la Liga es de bajo nivel, pero si buscas en internet que la Champions Africana que juegan ellos es fuerte y se disputa a buen a nivel. Estoy preparado para cualquier cosa que pueda pasar, si no me llaman respetaré la decisión.

Antes de tomar la decisión, Moya tanmbién le comunicó al seleccionador Fabián Coito de irse a África, asegura que acepatará la decisión del uruguayo sino decide llamarlo más.

¿Has hablado con Fabián Coito?

Sí, él me escribió para saber la situación, le expliqué bien, me dijo que si estaba seguro de esa opción, le dije que no tenía otra y que no quería desperdiciarla por mi familia, le dije que estaré bien preparado, pero tomé esa decisión con mi familia, fue difícil, estuve un mes en eso y la tomé.

¿Cuándo vas a viajar a África?

Acá abren los vuelos hasta el 1 de septiembre, pero en Panamá los abren antes, el 15 de agosto, ese club me dijo que me conseguirían un vuelo privado a Panamá y luego viajar a Europa porque están abriendo aeropuertos, por mientras me toca permanecer en Colombia.