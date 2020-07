Alberth Elis: "En Honduras hay equipos que tratan a los jugadores como si fueran de barrio"

A pocas horas para su debut en el torneo de la MLS, el delantero hondureño Albeth Elis charló en Live con DIEZ en Facebook y YouTube y se refirió a la preparación que han tenido con Houston Dynamo y las posibilidades de marcharse a Europa.

Se cumplen 29 años de la final de Copa Oro que disputó Honduras contra Estados Unidos

Elis no esconde que hay nerviosismo que les genera a los jugadores los casos positivos por coronavirus que se han detectado en Orlando Florida.

"Lo que hablamos es que todos nos cuidemos. Si sale uno contagiado puede contagiar a más, sería algo duro y podrían sacarnos de la competencia. Lo más importante cuidarnos al máximo, hay nerviosismo cada vez que vamos día de por medio a la prueba. Por más que te cuides estás propenso a contagiarte, Primero Dios podamos llegar bien a la competencia", dijo.

Uno de los positivos es Brayan Beckeles, hondureño del Nashville SC. "Siempre que dicen que salió alguien positivo, el virus está aquí y hay que tener cuidado, hay un poco de nervios. Ya pude hablar con Beckeles, un duro golpe para él y para cualquiera, estar entrenando duro y prácticamente quedar fuera. Le di mi apoyo al 100%, espero que pueda volver a las canchas pronto".

Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil para todos los jugadores, tuvieron que soportar una preparación diferente a las que están acostumbrados y realizarse las pruebas del Covid-19 cada dos días.

"Aquí desde que llegamos a Orlando nos hacen el hisopado. En Houston primero el hisopado y luego un día de por medio en de la de saliva. Aquí cada día de por medio la más incómoda; hisopado".

Le gustaría marcharse del Houston con un título

Elis tiene claro que al finalizar el torneo de la MLS definirá su futuro. Su sueño es un día poder jugar en una liga de Europa.

"Para mí, desde que estaba en Olimpia lo decía, es un sueño ir a Europa, estar en las mejores ligas y buscar jugar Champions. El sueño está allí, quizá si me hubiera ido de Olimpia a Europa no me hubiera ido bien, qué se yo. Pero estoy feliz por como he venido todo, México me sirvió para madurar, aquí me siento bien y siento que estoy para ir a cualquier liga y competir. Por ahora más concentrado en este torneo, luego voy a tomar la decisión. He hablado con mi familia, con mi representante y al club se lo he hecho saber, al final de temporada voy a tomar la decisión sobre mi futuro. El club dijo que está bien, van a esperar, está la posibilidad de renovar y seguir aquí uno o dos años más".

El 2020 se lo había imaginado de otra forma con el Dynamo, pero la pandemia de coronavirus cambió todo y ahora le tocará jugar en Orlando un torneo con un formato similar al de Copas del Mundo. Pese a ello le gustaría marcharse siendo campeón.

"Me hubiera gustado que la liga hubiera sido diferente para llegar a los 100 partidos aquí, porque me faltan pocos. Ahora me gustaría ganar este campeonato, sería hermoso. Esa sería la forma me gustaría, que si me toca marcharme del equipo, salir siendo campeón".

¿Houston Dynamo el débil del Grupo F?



"Para lo que nos hemos preparado tanto y estar tan cerca es motivante. Nos tocó un lindo grupo. En los papeles se dice que somos el equipo más débil, pero en los últimos años les hemos hecho daño a los tres equipos y no nos van a ver de menos. Está Los Ángeles FC, LA Galaxy y Portland Timbers que son de los más fuertes, en los papeles y económico, es normal. Si le preguntas a cualquiera daría a LA y Galaxy para avanzar. Pero es lo lindo del fútbol, para eso nos hemos preparado".

La ausencia de Carlos Vela:

"Habrá sido difícil para él, pero lo mas importante es la familia y la salud. Para nosotros si no está el mejor jugador del equipo es mejor. Pero tienen jugadores de recambio, trataremos aprovecha sus falencias y que no esté él.

¿Andy Najar, Romell Quioto o Elis, quién es más rápido?

Con Quioto si he hecho carreras, es parejo, estamos casi igual.

El momento del Choco Lozano:



"Siempre tengo comunicación con él, estoy feliz. No es solo un compañero, es un amigo. El camino no ha sido nada facil para él, pero ha trabajado mucho y se lo merece. Todo es a base de esfuerzo, nadie le ha regaladado nada. Espero pueda ascender y siga rompiéndola en la primera. No es fácil en ninguna liga anotar 10 goles, si lo hace es porque tiene el nivel y lo ha hecho bien. Se merece todos los méritos.

Muma dijo que lo ve listo para dar el salto:

"Siempre me aconseja. Me siento listo, he trabajado para eso desde que salí de Honduras. Todo es a su tiempo, vinieron oportunidades en años anteriores y no se tomaron, uno se 'bajonea' un poco, pero hoy me pongo a pensar y ha sido lo mejor, todo pasa por algo. Si Dios no me dejó ir, sé que lo mejor va a llegar".

¿Como debe ver el futbolista centroamericano la MLS?



Ahora están fichando argentinos del River y de los mejores clubes argentinos siendo jóvenes. Mexicanos están viniendo a MLS para buscar el salto a Europa. Esta liga ha cambiado, ya no trae jugadores que vienen para el retiro, ahora están contratando los mejores jóvenes de América para venderlos en Europa. Deben verla así en Centroamérica, no solo venir a acomodarse y sentirse ya tranquilos. Muchas veces la forma de pensar es la que nos detiene, tal vez tenemos potencial, pero nos sentimos tranquilos aquí y nos quedamos, pudiendo dar más. La mentalidad tiene que ser esa, hacer tu nombre aquí, demostrar de qué estar hecho y buscar salir a Europa".

¿En qué liga le gustaría jugar o en cuál siente que encaja?

"Siempre me ha gustado la liga inglesa. Es la mejor del mundo donde todo jugador quiere jugar. Uno sigue la liga francesa, alemana, española y al final espero poder tener pciones para poder llegar a alguna de estas ligas".

Najar reveló que Vincent Kompany pidió su número:

Andy me llamó, me dijo lo que estaba pasando. Le di gracias por lo que estaba haciendo. Anderlecht es un gran equipo que pelea campeonatos y siempre trata ir a Champions League. Sería un lindo equipo, como dijo Andy; un equipo donde puedes ir a mostrarte y dar el salto. Son opciones, eso me da la pauta de saber que voy por buen camino".

La comunicación con Fabián Coito:

No es mucho, dos o tres veces hemos podido hablar con el profe y cuerpo técnico. Más que todo uno trata de seguir escribiéndose con los compañeros, ver como están y mantener el lazo de amistad para cuando nos toque regresar estar bien y tranquilos.

Pide que clubes traten como profesionales a los jugadores:

"Nos juntamos todos los legionarios para ayudar a los jugadores de Liga Nacional. El jugador en Honduras es al que le va peor y es el que juega, no debería ser así. Los directivos deberían actuar de manera diferente, así van a rendir mejor, si están mejor y como profesionales. Hay que ser conscientes, la mayoría de clubes en Honduras no los tratan como profesionales, los tratan como si fueran de barrio. No todos, pero la mayoría. Hay que buscar cambiar las cosas para que el fútbol crezca, como en Costa Rica, que nos está dejando atrás".

Quiere becara a jóvenes a través de su fundación:



"Hay muchos proyectos, pero ahora lo más importante es la alimentación. Falta poco para que ya tenga todo legal, para comenzar a hacer más proyectos, ya sea con empresas o buscar la forma de ayudar a más personas. Uno viene de de abajo, ha sufrido y me gustaría ayudar a jóvenes que sueñan como yo, para impulsarlos a cumplir sus sueños, no solo si quieren ser futbolistas, sino a estudiar. En eso se va a orientar, en tratar de ayudar a jóvenes, en dar becas a los que quieran estudiar o jugar fútbol. Eso me va a llenar de satisfacción saber que ayudé a los jóvenes".

Una Liga Nacional sin descenso:

"Olimpia es un quipo que tiene bien a sus jugadores. Pero cuando uno sale al extranjero se da cuenta que es diferente. Por ejemplo en MLS no hay descenso, si un equipo tiene capacidad y va a tratar a sus jugadores sube a Primera y la Liga a va estar bien. En México están haciendo lo mismo. Es algo que deberían pensar en Honduras, el que puede, tiene la capacidad y puede pagar a los jugadores, que esté en primera. Para qué tener equipos con problemas, que no pueden estar en primera ni pagar jugadores. Si lo están haciendo en México y MLS, son cosas que hay que pensarlas y analizarlas".

Qué jugador catracho recomendaría al Houston Dynamo en su puesto:

"Hay buenos en Honduras. El mismo (Edwin) Solani Solano, (Jorge) Benguché, (Michael) Chirinos que estuvo aquí y no se pudo consolidar. En Honduras hay muchos talentos y las oportunidades les van a llegar tarde o temprano. Que no se desesperen y que sean disciplinados".

¿Ya le pidió a Emilio que lo recomiende al Celtic?

"Ya le dije, ja, ja. Siempre he hablado con él, cuando llegué por primera vez a al Selección le dije. Son equipos que sería lindo poder llegar porque pelan por campeonatos y Champions. He hablado y me dice que allí es otro nivel".

Cambio de formato en las eliminatorias:

"Fácil nunca ha sido con ningún formato. Es duro, pero vamos a luchar por un puesto, en el fútbol nada está escrito. Hace poco a México le tocó ir a un repechaje y Estados Unidos quedó fuera. Es lo mismo, siempre para clasificar tenés que ganarle a los mejores para estar en el Mundial. Eso no cambia nada. Tenemos buena generación y vamos a ver lo que pasa cuando visiten al Olímpico a las 2 o 3 de la tarde".