La inactividad de Denil Maldonado en el Pachuca enciende las alarmas en la Selección de Honduras

El Pachuca ha disputado cuatro partidos del presente campeonato en México y el defensor hondureño Denil Maldonado no aparece ni de suplente y no hay reportes de lesión, pues no ha sido considerado por el entrenador uruguayo Pablo Pezzolano.

Maldonado llegó en enero a préstamo con el cuadro mexicano pero todavía no debuta en el torneo local, apenas tuvo algunos juegos del torneo Copa MX, certamen que esta oportunidad no se disputará debido a las restricciones que existen por la pandemia.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA MX

Al ser inscrito en la competencia, el futbolista se quedará en el Pachuca esperando una oportunidad, pero el entrenador ve imposible sentar a los estelares titulare como el colombiano Óscar Murillo, el jefe de la zaga y Gustavo Cabral. Aunque Maldonado también juega como lateral.

Maldonado no pierde la calma, se mantiene entrenando esperando la oportunidad, pues es considerado por el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, como uno de los pilares en la zaga de la Bicolor para las próximas eliminatorias.

Luego del castigo que sufrió el defensor Henry Figueroa por su escándalo al no hacerse la prueba doping en Costa Rica y mentir, esto le generó una suspensión que tiene que cumplir y ya no será parte del proceso. Ahora Maldonado será el encargado de suplirlo, pero la inactividad tiene preocupado al entrenador de la Bicolor.

Los dirigentes del Motagua han confirmado que el jugador se quedará a préstamo hasta el mes de diciembre, si el jugador sigue inactivo, podría regresar al equipo hondureño que es dueño de su ficha, pero ahora el torneo mexicano todavía está bastante joven, aunque los días pasan y el hondureño sigue sin poder salir ni en la banca.