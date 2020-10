Legionarios en el olvido: futbolistas hondureños que están inactivos y algunos con futuro incierto

Se viene el año de eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 donde muchos legionarios serán claves en las Selección Nacional, pero algunos están desaparecidos y su carrera se ha estancado por diversas razones, más que todo extradeportivas.

Algunos habían sobresalido; se pensó que darían el salto a otro nivel pero fueron de menos a más, es el caso del volante Bryan Moya, mediocampista catracho que había tenido espectacular participación en el fútbol de Venezuela pero se ha perdido.

Ya cumplió más de un año de no jugar. El futbolista se marchó primero a las Águilas Doradas de Colombia donde no pudo participar porque se suspendió el torneo al llegar el coronavirus. En los últimos meses determinó marcharse al fútbol de Angola y todavía no participa.

Moya ha sido importante en la Selección Nacional. El entrenador Fabián Coito lo había tomado en cuenta en su primeros seis meses tras sus buenas actuaciones en el fútbol sudamericano. Hay que recordar que Honduras comenzará a competir hasta marzo del próximo año y los jugadores tienen tiempo de mejorar.

Otro caso es el delantero Roger Rojas, exgoleador de la Liga Alajuelense de Costa Rica. El futbolista llegó en enero al Deportes Tolima de Colombia pero tras la llegada del coronavirus no pudo volver a jugar. Tras reanudarse el torneo, el catracho fue borrado del club tras sufrir un problema de salud.

Según reportes, Rojas consumió algún medicamento que le impidió realizar actividades, eso llevó al club a no inscribirlo en el torneo colombiano y el jugador se encuentra inactivo. A los 30 años Roger Rojas fue tomado en cuenta por el entrenador Fabián Coito en los amistosos que realizó en junio del 2019 en Sudamérica frente a Paraguay y Brasil.

MALDONADO Y LA PREOCUPACIÓN

Con menor incidencia otro jugador que ha tenido un 2020 sabático ha sido el defensor Denil Maldonado. El jugador todavía no ha visto acción con el Everton de Chile, club que lo adquirió tras dejar el Pachuca del fútbol mexicano. El delantero ya fue presentado pero había tenido problemas de viajes debido al cierre de fronteras.

Maldonado es uno de los jugadores jóvenes con mucha proyección en la Selección de Honduras. Se espera que en los próximos días vuelva a la actividad, pues recientemente acaba de reactivarse el fútbol chileno donde Maldonado peleará por un puesto en el equipo que dirige el argentino, Javier Torrente.

El último caso de legionarios ha sido el del nacido en Honduras, con nacionalidad de Estados Unidos, Danny Acosta. Jugador que milita en el Galaxy de Los Ángeles quien tras sufrir una lesión de ligamento cruzado, no ha vuelto a reaparecer en la MLS.

El lateral izquierdo fue convocado en junio del 2019 por el entrenador Fabián Coito para considerarlo en la Selección Nacional en la Copa Oro. Estuvo con la Bicolor en los amistosos por Sudamérica, pero no pudo ser inscrito en la competencia de Concacaf. A pesar de ese inconveniente, Coito no sigue considerando.