Choco Lozano: "Alex López encajaría perfectamente en cualquier equipo de Primera de España"

El delantero hondureño Antony "Choco" Lozano vive momentos dulces en España tras anotarle al Real Madrid el tanto que significó el triunfo ante Cádiz y desde la península ibérica alabó a otro catracho: Alex López.

El atacante gaditano ha compartido en Olimpia y la Selección de Honduras con el volante de Liga Alajuelense.

"Tuve la oportunidad de jugar con Alex en el Olimpia y también en las diferentes selecciones nacionales. La verdad tengo una buena relación con él. Ahora que está en Costa Rica jugando con Alajuelense, ojalá lo disfruten porque es un gran futbolista", inició contando Lozano en entrevista a ESPN.

El Choco se deshizo en elogios hacia el talentoso mediocampista de los manudos y no se explica por qué este no se encuentra jugando en Europa.

"Alex López para mí es uno de sus jugadores de los cuales yo me pregunto, ¿cómo es posible que no esté en Europa? Me sorprende que no haya tenido esa oportunidad de venir por aquí y mostrarse. Para mí por ejemplo, en un fútbol español encajaría perfectamente en cualquier equipo de Primera Division. Solo puedo decir cosas buenas" agregó.

Lozano le dejó un mensaje a la afición de Liga Alajuelense y espera poder ver pronto al catracho cruzando el Atlántico para comenzar una nueva aventura.

"Alex López es un gran amigo y futbolista. Tiene una buena calidad que nadie la puede poner en tela de juicio, como en el último pase o sus remates fuera del área. Para mí es un jugador que ojalá dé el salto y pueda venir a Europa. Ahora que está en Costa Rica que lo disfruten", cerró.