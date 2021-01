Alex López revela que Edrick Menjívar y Bryan Moya estuvieron cerca de fichar para el Alajuelense

Alex López disfruta sus último días de vacaciones en suelo hondureño tras conquistar el título con Liga Alajuelense. El volante hondureño contó cómo la está pasando.

Ella es Gabby Corea, la bella chica que se convertirá en esposa de Marvin "La Flecha" Bernárdez

Además habló de su futuro y del choque ante Olimpia en semifinales de Liga Concacaf programadas para el miércoles 20 de enero.

"Le he dicho a mis compañeros de Costa Rica que el duelo ante Olimpia será complicado ya que ellos se agrandan en torneos internacionales", dijo el exmediocampista merengue a Cinco Deportivo.

López tiene contrato con los manudos hasta junio de 2021 y ya puede negociar con otro equipo, pero el director deportivo del club Agustín Lleida ya le dejó claro que será renovado.

"En Alajuelense dicen que hay un jugador que no es negociable y soy yo. El gerente me habló de España y dijo que quería verme para sentarse a que hablemos la renovación", sentenció.

Los dos jugadores hondureños que intentó fichar Alajuelense

En la charla, a López le consultaron qué jugadores hondureños le gustaría ver en el fútbol tico e hizo una importante revelación.

"Roger (Rojas) ya regresa a Costa Rica, al Cartaginés. Yo platico con muchos compañeros, he tenido la oportunidad de llevar a varios, pero siempre les dicen que no. Edrick es uno, que antes que llegara (Leonel) Moreira al Alajuela, el club estuvo platicando con Osman, pero Olimpia no lo iba a soltar así de fácil. También tuvo oportunidad Bryan Moya antes de irse a Colombia. Alajuela lo quería, pero al final por un tema de representante no se quedó".

Reveló por cuánto vendió su tío a Donis al Olimpia:

"Mis papás son de San Ignacio y mi tío Norman López era el dueño de Pimpollo y fue el que llevó a Donis al Olimpia. Él ama al Olimpia y lo vendió por 15 mil lempiras".

Comió mucha carne en estas fiestas:

"Comí mucha carne de cerdo, le metí bastante. Pero es que en Costa Rica no se me da la oportunidad de comer como uno lo hace en su país. Uno extraña la comida de Honduras. Allá es el pinto, nos dan en el centro de alto rendimiento en la mañana nos tienen pinto, huevos, comida bufete. Almuerzo normal, pollo, chuleta o de todo".

Habla con el técnico de la "H":

"Con él (Fabián Coito) hablamos finalizado el torneo de Costa Rica sobre lo que viene para Honduras. Honduras se jugará más del 70% del boleto al Mundial este año".