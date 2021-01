Sporting Kansas anuncia renovación de Roger Espinoza para la temporada 2021

Sporting Kansas City de la MLS ha anunciado este jueves la renovación por una temporada más del futbolista Roger Espinoza una de sus figuras principales y de los más veteranos en el plantel.

Kansas indicó que el contrato del oriundo de Puerto Cortés es por la temporada 2021. "Estoy muy emocionado por la oportunidad de regresar al Sporting y competir por una Copa MLS", dijo Espinoza a la página oficial del club.

“Kansas City es un lugar especial donde he pasado la mayor parte de mi carrera y no me gustaría estar en ningún otro lugar. Estoy orgulloso de seguir representando a este club y jugando para nuestra afición”, siguió expresando.

BIG NEWS: The Bulldog is staying home! #SportingKC has re-signed club legend Roger Espinoza. https://t.co/SZQMBVhTOY pic.twitter.com/4wccTmwCbF — Sporting Kansas City (@SportingKC) January 7, 2021

ha jugado un total de 11 temporadas en este equipo desde su debut como profesional en 2008 cuando fue seleccionado en elde ese año.ocupa el tercer lugar en la historia del club con 301 apariciones competitivas y el quinto tanto en aperturas (271) como en minutos (24.025). También ha marcado 12 goles y ocupa el quinto lugar en las listas de todos los tiempos delcon 41 asistencias.En esta atípica temporada del 2020,logró marcar tres goles, apareció en 16 de 20 partidos de su equipos dando dos asistencias que ayudaron a su club a ganar partidos claves ante el