Royal Pari de Rubilio Castillo enfrentará al Guaraní en la primera fase de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2021 comenzará con los cruces de primera y segunda fase. Este viernes Rubilio Castillo y el Royal Pari conocieron su rival.

Te puede interesar: Rubilio Castillo vuelve a anotar y lleva dos de dos con el Royal Pari en la pretemporada



El conjunto boliviano enfrentará al Guaraní de Paraguay y si logra avanzar el primer escalón se medirá al Atlético Nacional de Colombia.

Así quedaron los duelos de primera fase:

E1: Uruguay 4 vs. Universidad Católica (Ecuador)



E2: Universidad César Vallejos (Perú) vs. Caracas (Venezuela);



E3: Royal Parí (Bolivia) vs. Guaraní (Paraguay)





Estos partidos se disputarán, la ida, el 24 de febrero y la vuelta el tres de marzo. El Royal Pari inicia como local la llave ante Guaraní.





Los tres ganadores accederán a la Fase 2, donde se desarrollarán otros ocho duelos del 10 al 17 de marzo y quedaron definidos de la siguiente forma.



E1 vs. Libertad (Paraguay)

Brasil 7 vs. Ayacucho (Perú)

Uruguay 3 vs. Bolívar (Bolivia)

Chile 3 vs. San Lorenzo (Argentina)

Brasil 8 vs. Deportivo Lara (Venezuela)

E2 vs. Junior (Colombia)

Chile 4 vs. Independiente del Valle (Ecuador)

E3 vs. Atlético Nacional (Colombia).





La tercera y última ronda antes de la fase de grupos definirá los clasificados y se llevará a cabo entre el 7 y el 14 de abril, dos días más tarde de que acaben los partidos se hará el sorteo.

LEER MÁS: El hondureño Bryan Róchez anotó con el Nacional su tercer gol de la temporada en la liga de Portugal



Los que ya están en la Copa: Palmeiras (Brasil), Internacional (Brasil), Flamengo (Brasil), Boca (Argentina), River (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Racing (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), América de Cali (Colombia), Independiente Santa Fe (Colombia), Universidad Católica (Chile), Unión La Calera (Chile), Always Ready (Bolivia), The Strongest (Bolivia), Barcelona (Ecuador), Liga de Quito (Ecuador), Cerro Porteño (Paraguay), Olimpia (Paraguay), Sporting Cristal (Perú), Universitario (Perú), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Deportivo Táchira (Venezuela).