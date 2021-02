Alfredo Mejía confiesa su deseo de volver a la Selección: "Es una ilusión que tengo de volver a estar"

Alfredo Mejía es uno de los jugadores hondureños que nos representan en el extranjero. El volante está militando en el Levadiakos de la segunda división de Grecia, rival de Honduras en las fechas FIFA de marzo.

También puedes leer: Denil Maldonado y Rigoberto Rivas, confirmados por Fabián Coito para el Preolímpico de Concacaf



El jugador y su equipo han tenido un buen inicio en la liga y se mantienen líderes en el torneo, luego de seis fechas que se han disputado, suman 12 puntos.



Pese a tener opciones en otros países, Mejía decidió continuar su carrera en el fútbol griego. "Yo tomé la decisión porque es un país que lo conozco muy bien, donde me conocen. Tengo cinco meses de contrato y con opción a renovar un año más", dijo en el Programa Sin Anestesia.



Después que se confirmara a Grecia como uno de los rival de Honduras, el nombre de Alfredo Mejía sale a la palestra, pero hasta el momento el futbolista no ha sido contactado por el estratega uruguayo. "No he tenido el contacto con Fabián Coito hasta el momento".



Sin importar que hasta el momento no ha sido contactado por Coito, Mejía no se desilusiona. "Yo no he tenido la oportunidad de estar en un microciclo y este es un partido amistoso y al final si se da la convocatoria o no, yo debo de seguir trabajando, no bajar los brazos".





Luego de no lograr el objetivo trazado en la eliminatoria pasada, Alfredo Mejía confiesa su deseo de regresar a la Bicolor y cumplir el sueño de llegar a una copa mundial con la H mayor.



"Es una ilusión que tengo de volver a estar en la Selección, el hecho de ir a un Mundial mayor, porque solo he estado con las menores y tengo esa espinita que la eliminatoria anterior no clasificamos. El anhelo es estar en la Selección y debo seguir trabajando sin desesperarme".



Tras varios años en el fútbol de Grecia, Alfredo Mejía puede hablar con propiedad del rival al que se enfrentará Honduras este próximo 28 de marzo y asegura que será un gran termómetro para la Bicolor.



"Es una selección bastante agresiva en cuando a la posición del balón, esperamos que Grecia pueda contar con todos los jugadores que tiene en el extranjero y sea un buen rival para Honduras".