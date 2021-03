Choco Lozano queda fuera de la convocatoria del Cádiz para juego ante Alavés por lesión de rodilla

Malas noticias para el Choco Lozano: el delantero hondureño quien se lesionó en el último minuto en el juego donde el Cádiz venció 1-0 al Eibar y recién había ingresado de cambio para la mala fortuna, es baja para el partido de este sábado ante Alavés.

Lozano tiene un esguince en la rodilla izquierda, mismo que lo dejó fuera de los entrenamientos grupales esta semana y enciende las alarmas a pocos días de los partidos amistosos que sostendrá la Selección de Honduras en Europa.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

El Cádiz todavía no ha informado el tiempo que Lozano estará de baja, pero no pudo recuperarse para el encuentro de visita que tienen los gaditanos en Mendizorrosa. El entrenador, Álvaro Cervera, manifestó que no acelerarán el proceso de recuperación.

En el caso de que se trate de un esguince leve, el periodo de baja oscila entre dos y seis semanas. Puede que incluso menos si ha sido poca cosa. Si es un esguince moderado, la ausencia se puede prolongar entre seis y ocho semanas. En el peor de los casos, si se tratase de algo más grave, de ocho a diez semanas.

El infortunio del Choco se dio cuando disputó una pelota, pues las ganas con las que entró lo hicieron esforzarse, venía de ser suplente en los últimos tres partidos y sin tener participación frente al Betis, algo que debe tener preocupado al centroamericano.

El Cádiz dio un respiro con este triunfo en el Ramón de Carranza, pero ahora tendrá que mantenerse en esta recta final de la temporada donde faltan únicamente 11 fechas para el cierre de la campaña y el descenso es un tema que todavía no está saldado porque es muy corto el colchón de puntos que ha acumulado.