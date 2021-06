Alberth Elis reinaugura complejo deportivo la colonia Suyapa de Chamelecón y entrega implementos

Alberth Elis no olvida sus raíces. Este domingo el delantero de la Selección de Honduras y del Boavista de Portugal visitó la colonia Suyapa de Chamelecón para inaugurar las remodelaciones de un complejo deportivo y entregar implementos a los jóvenes.

Elis, quien se encuentra en plena recuperación de una operación de meniscos, llegó a la hora pactada a la colonia donde pasó parte de su infancia y donde unas 200 personas entre grandes y pequeñós aguardaban su llegada con mucha emoción.

"La Panterita" vivió aquí en un momento complicado por la delincuencia y las maras, pero esto no le impidió luchar por sus sueños hasta cumplirlos.

En estas polvorientas calles y en este campo de fútbol donde comenzó a dar sus primeros pasos. Hoy regresa para ayudar y motivar a esos jóvenes para que nunca dejen de creer.

"Me llena de felicidad estar aquí con ustedes y con los niños. Me llena de satisfacción venir a hablarles un poco de lo que me está pasando y decirles que ustedes también lo pueden cumplir. Estoy agradecido con la gente que me ha apoyado en esto, algo que ya días tenía en mente; tratar de regresarle a la comunidad algo de lo que Dios me ha dado, por eso estamos aquí", comenzó diciendo el atacante en su discurso.

Su mensaje de inspiración para los jóvenes de la Suyapa

Elis entregó uniformes y balones de fútbol y basquetbol. Aprovechó también para dejarles unas palabras de motivación a todos los jóvenes de la colonia.

"Lo más improtante para mí es estar aquí con ustedes, sé que algunos solo me han visto por la televisión y poder venir aquí a hablar con ustedes mellena de safistacción. Yo un día jugué aquí y hoy estoy donde estoy y creo que los jóvenes pueden conseguirlo. Trajimos algunos balones para ustedes para que sigan luchando por sus sueños, que luchen los que quieren ser futbolistas como yo. Como ven yo lo pude lograr y salí de aquí y ustedes también pueden, deben enfocarse en sus sueños, enfocarse, que nada los saque de lo que quieren. Al final no importa de donde vengan, donde estén, pueden llegar donde quieran. Espero seguir ayudando a la comunidad, primero fue la escuela y ahora aquí al campo y espero seguir".

No es la primera vez que Elis ayuda a la comunidad donde creció. A través de su fundación el futbolista en el 2018 donó un laboratorio de computación a la escuela Fidelina Barrios, donde cursó su primaria.

Luego del evento, Elis se quedó para compartir con la gente de la colonia Suyapa. Todos querían sacarse una foto o conseguir su autógrafo.

El futbolista con una sonrisa en sus labios, tuvo tiempo para todos y se quedó un rato observando uno de los juegos.