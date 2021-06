Representante de Alberth Elis habla de las ofertas que tiene: "Si es la Premier, está apto para poder jugar"

El tema de moda en el mercado es hondureño es el de Alberth Elis, si saldrá o si se quedará en el Boavista. El delantero hondureño se terminó consolidando como la figura de las panteras negras en una temporada bastante extenuante donde al final se salvaron del descenso en Portugal.

Al atacante catracho las ofertas le llueven y él mismo lo ha aceptado en reiteradas ocasiones pero lo cierto de todo es que el Southampton de Inglaterra es el club que más puja por los servicios del centroamericano, su agente, Daniel Solís no lo esconde, pero es muy comedido al momento de hablar.

Solís, uno de los dueños de la empresa Fútbol Consultants que representa a Alberth Elis habló con DIEZ, donde además de hablar de la 'panterita' ha confirmado que ya no representan a Kevin López, que Kevin Álvarez tiene otras ofertas y que le gustaría que Jorge Benguché continuara en el exterior.

LA ENTREVISTA A DANIEL SOLÍS:

¿Cómo avanzan estas visorías que implantaron en Houston, Texas?

Es un tema de darle una oportunidad a esos muchachos que no han podido demostrar sus habilidades o talentos por un tema de ir a Estados Unidos y buscar otras oportunidades para sobrevivir, creo que estamos abriendo una puerta en la cual no queremos que la gente se quede sin ese chance y vamos con la gente que toman decisiones que eso es lo más importante y llenen el ojo y puedan optar por un contrato profesional en Costa Rica, Guatemala o México.

El tico Daniel Solís es el agente del hondureño Alberth Elis.



Ustedes le ayudarán a esta gente, pero si llega una persona ilegal, ¿cómo será el proceso?

Trataremos de hacer todo el papeleo legalmente porque obviamente sí vamos a hacerlo con todo apegado a la ley y si un jugador decide aceptar el proyecto, y ese significa que irás a un equipo profesional y ese equipo te dará todo el papeleo para que puedas estar en ese país, ya sea México, Costa Rica o Guatemala y que estés con todo los paleles en orden.



¿Cuáles son las expectativas de la empresa Fútbol Consultants con estas visorías?

Nuetra empresa tiene 12 años ya de estar dando estas oportunidades, lo que tratamos con esto es potenciar algún jugador que no haya sido visto o algún futbolista no haya tenido la oportunidad, lo que queremos es que nadie se quede sin ese chance de mostrar su talento.



¿Con respecto al tema de Alberth Elis, cuál es la actualidad del jugador?

Lo que Alberth tiene son siempre oportunidades que se puedan tomar, en este momento lo estamos tomando con calma, es el primer año de él en Europa, sabemos que lo ha hecho muy bien, gracias a Dios se adaptó de la mejor manera y eso se tradujo en números, que son estadísticas en goles, asistencias, partidos jugados, en selección también lo ha hecho bien y al final de cuentas es un jugador que viene creciendo pero tampoco hay que apresurarnos, hay que ver las cosas de una manera más global y entender cuál será el mejor paso a seguir con la carrera de Alberth.



Alberth Elis ha dicho que tiene ofertas...

Sí, bueno, como buen jugador que es él ha habido bastante interés de bastantes clubes, como sabemos, él pertenece al Boavista, es un jugador que está contento en el equipo pero como todo futbolista y como todo atleta siempre quiere crecer, entonces están se están analizando las cosas, todavía falta Copa Oro, falta que termine la Eurocopa que eso hace que las cosas se pongan en pausa muchos mercados. Se está tomando con calma y analizando todo el tema, no hay prisa y al final de cuentas va a ser un tema cuál va a ser el mejor paso a seguir de él en Europa.



Sabemos que no dirá nombres de clubes, pero, ¿de qué países son los clubes que han preguntando por Alberth Elis?

Como siempre sabemos en esto del fútbol siempre hay muchos rumores, pero los rumores siempre son por algo y Alberth ha llamado la atención de equipos importantes de Europa, como dijiste, es un poco hasta falta de respeto hablar de nombres de equipos, no podemos dar el nombre de los equipos pero sí son clubes de ligas importantes, tampoco te puedo explicar qué ligas pero estamos hablando de las tres mejores ligas de Europa que hemos hablado con ellos y ahí vamos, el interés está en un poco de un tema de pausa por Eurocopa y Copa Oro, Copa América, son muchos torneos que están pasando y que los equipos toman con más tranquilidad para poder elegir.





Me habla de tres ligas, y las más importantes son Inglaterra, España e Italia...

Sí, son clubes de buenas ligas, vamos a analizar lo mejor para Alberth, si se da el paso ya pues bienvenido sea y si hay que seguir confirmando lo que es Elis en Europa también se confirmará. Como digo, esto es de paciencia, él es un muchacho que ha tenido esa tranquilidad y paciencia para ir tomando las decisiones.



¿Es verídico lo de los clubes rusos y franceses que se han interesado por Alberth Elis?

Se manejan de las seis mejores ligas de Europa, no te puedo decir países porque eso también va ligado al interés de los equipos, entonces, por respeto a esas ligas y equipos, no puedo decir exactamente los países.



Alberth Elis tiene algo claro, él ha dicho que la Premier League es la liga que le seduce. ¿Está apto para jugar ahí, no por sus aptitudes sino por las condiciones que la Premier pone para cada fichaje?

Nuestro análisis y el que se hace en el mundo del fútbol, que se usan herramientas sofisticadas y los números que tiene Alberth, aparte de sus condiciones físicas, de velocidad, potencia, obvio que se puede adaptar a cualquiera de estas ligas importantes en Europa. Creo que siempre hay cosas que mejorar pero el jugador tiene el potencial para poder encajar en cualquiera de estas ligas.



Yo hablo con respecto al tema de las condicionantes que la Premier League pone para que un futbolista fiche por un club de la liga, por ejemplo, la posición en el ranking de la selección.

Si hablamos de la Premier League, en este caso Alberth Elis pudiera optar por ahí, como él está jugando en Portugal, es una liga de las que se consideran en el ranking de Europa para poder ingresar a la Premier League. Si fuera un jugador directo desde Honduras si es diferente y la selección debería de estar en otra posición del ranking que si no me equivoco debería de estar en las primeras 60 o 55, pero como Alberth juega en Portugal, esa condicionante no sería un problema.



Entonces Alberth Elis tiene vía libre para jugar en Inglaterra. ¿Qué otros requisitos debería de cumplir?

En cualquier liga y si fuera la Premier League está apto totalmente para poder jugar, tiene los partidos clase A, está en la selección y juega en Europa, entonces, está apto para jugar en una liga de esas.



Se maneja que el precio que pedirá el Boavista por Alberth Elis es de 10 millones de euros.

El número tampoco lo puedo decir, si el equipo ha dicho alguna cifra es parte de ellos, pero yo como agente de Alberth Elis no puedo decir números porque eso afecta las cosas que se puedan traer. Un monto exacto no te lo puedo decir, pero si el Boavista lo dijo, por ahí anda. Es un jugador que ha demostrado su clase y el precio de él va a ser de calidad.



Southampton está dispuesto a pagar los 10 millones de euros por Alberth Elis, la prensa inglesa lo pone como el club más cerca de ficharlo.

Sí, sí... son muchos equipos, el rendimiento de él lo avala y nada más esperaremos cómo va avanzando el mercado y esperar que se recupere de la operación que tuvo para que esté al cien por ciento en la Copa Oro.



Parece que su salida del Boavista es segura, difícilmente lo retendrán...

Él tiene un contrato vigente el cual hay que respetar, él está contento en Portugal, no hay que apresurar las cosas pero el fútbol es dinámico y todo puede pasar. Como puede cambiar de liga, puede cambiar de equipo en Portugal o puede permanecer en el Boavista, entonces, analizaremos las cosas para tomar las decisiones más convenientes para el futuro de Alberth porque eso ayudará y potenciará el fútbol hondureño.



¿Es Alberth Elis el jugador más importante que representa Fútbol Consultants?

En Fútbol Consultants gracias a Dios tenemos bastantes jugadores, a nivel hondureño sí es el jugador más importante y en Centroamérica, detrás de Keylor el jugador más importante es Alberth Elis, entonces, y contestanto a la pregunta sí, Alberth es el jugador más importante de nosotros.