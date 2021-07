Deiby Flores y su nostálgica carta de despedida del Olimpia tras su marcha al fútbol de Grecia

El futuro futbolístico del centrocampista hondureño, Deiby Flores, estará en el extranjero tras la exclusiva de DIEZ de su salida del Olimpia a la SuperLiga de Grecia.

El seleccionado catracho ha firmado con el Panetolikos FC por los siguientes dos años.

Después de conocer sobre esta noticia, Deiby Flores redactó una nostálgica carta de despedida en donde detalló que no se trata de un adiós, sino de un "hasta pronto", pensando en volver en club que le aceptó después de pasar un mal momento en su carrera tras su salida del Motagua.

CARTA DE DEIBY FLORES

"Me voy del Club Olimpia Deportivo, de la que ha sido mi casa durante 2 años y medio. Me voy sin nada qué reprocharme y sin nada qué reprochar. Quiero expresarle mi gratitud porque siento que le debo mucho al club, ya que cuando más lo necesitaba, me dieron una oportunidad, creyeron en mí y en mi capacidad cuando nadie más la creía. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, títulos inolvidables en noches mágicas y el respeto, cariño de todos. Quiero darle las gracias a todo el club, jugadores, entrenadores, presidente, cuerpo técnico, a todos los que trabajan en oficina, lavandería, fisios con los que he tenido. A todos ellos muchas gracias por lo que he aprendido y el cariño recibido día a día; y por otra parte a toda la afición merengue que pese a momentos malos también me han apoyado muchísimo"

"Espero volver algún día, para mí no es un adiós, es un hasta pronto, pero pase lo que pase, ya son mi familia y los llevo en el corazón".

Esta será la segunda experiencia de Deiby Flores en extranjero después de su paso por el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer.

Durante su pasaje en Olimpia en los dos últimos años disputó 94 juegos. A nivel colectivo fue parte del tricampeonato merengue bajo el mando de Pedro Troglio y alcanzó semifinal en Liga de Campeones de Concacaf en el 2020.