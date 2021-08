La confesión de Roger Rojas en el Cartaginés: "Cada vez que voy a un partido mi hijo me pide 15 goles"

Roger Rojas es el máximo anotador hondureño en el fútbol de Costa Rica. Superó la marca que tenía Nicolás Suazo y en este nuevo torneo es protagonista con la camisa del Cartaginés. El Ro-Ro ha revela sus sueños en el equipo de Cartago y sus aspiraciones con la Selección Nacional.

El delantero que recientemente estuvo con Honduras en la Copa Oro donde fue llamado de emergencia tras las lesiones de Elis y Quioto, dice que se esforzará para convencer a Fabián Coito y lo llame para la triple fecha FIFA de septiembre donde la H debuta en las eliminatorias.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE COSTA RICA

Rojas contó una bonita anécdota de su hijo sobre el momento que vive en el Cartaginés, pues considera que están trabajando para buscar un campeonato. Le da una sacudida al vestuario con sus declaraciones al revelar que en el camerino del club les da temor hablar de títulos.

Su buen momento en Costa Rica: "Cuando yo regresé a Costa Rica no había hecho una pretemporada, me había tocado jugar de entrada y físicamente no estaba muy bien. Me prepuse hacer un acondicionamiento al 100% y a eso se le atribuye el buen arranque. Creo que las siete semanas que tuvimos fue importante y se está viendo reflejado ya que colectivamente estamos definidos con el objetivo".

Tienen un buen equipo: "El profe me está dando mucha confianza, los compañeros igual; como decimos en el camerino: cuando nos toca ponernos la cinco, nos la ponemos todos, cuando toca la 9, nos la ponemos igual todos. Uno como delantero vive de goles, es bonito anotar, es peleado,difícil, no es fácil anotar en Costa Rica y tengo buenos compañeros que nos ayudan mucho. No es solo llevarse el crédito uno, soy de esos que piensa en el grupo, somos todos; han visto mi esfuerzo que si me toca barrerme, marcar al cinco o central, pero si me toca encarar lo hago, ya cuando uno tiene el balón sabe lo que sabe hacer".

Leer. ASÍ FUE EL DOBLETE QUE ROGER ROJAS LE MARCÓ AL SAN CARLOS

Van trabajando para buscar el campeonato: "Tenemos una buena plantilla para pelear el campeonato, tenemos que ir partido a partido porque hay buenos rivales y equipos que se han reforzado muy bien. Sé que podemos luchar por el campeonato y tenemos jugadores que tienen experiencia y un técnico que nos dice que tengamos humildad cuando ganamos y eso se lo transmitimos a los compañeros. Cada partido es una ilusión, el torneo todavía empieza, vamos partido a partido y confiamos en el grupo".

Mensaje al camerino por buscar el título: "Hay que ser sinceros, en este camerino les daba miedo hablar de campeonato y es lo que hemos inculcado no solo los jugadores de experiencia sino el cuerpo técnico. Hay que hablar de títulos,hay que quitarse ese miedo y vamos con esa mentalidad".

Horario del juego de la Selección Nacional ante EUA: "Me llamó un poco la atención el horario de los partidos de la Selección porque se juega a las 8.00 de la noche contra Estados Unidos; no sé, me imagino que puede ser por los viajes para darle más tiempo de recuperación a los jugadores. Honduras tiene la ventaja de jugar por la tarde en el Olímpico, pero recuerde que es el último partido de las primeras tres jornadas, primero se viaja a Canadá, luego a El Salvador, pienso que el profesor Coito y el PF Sebastián Urrutia pensaron en darle tiempo de recuperación al grupo para tener a los jugadores en perfectas condiciones".

El pedido de su hijo cada vez que va a un partido: "Es un orgullo poder ser el hondureño con más goles en Costa Rica, eso me llena de orgullo. No es fácil, pero Dios siempre ha sido muy bueno conmigo y es un orgullo formar parte de una institución como el Cartaginés y a no ponerle límite a los sueños, se que vienen más goles. Es bonito para mi familia porque cada vez que voy a un partido mi hijo me pide 15 goles, es una tarea difícil".

Quiere convencer a Coito para que lo convoque: "Yo soy una persona muy leal, caballero, respetuosa, me preparo en mi equipo, y ya la tarea sobre un llamado la tiene el profesor Fabián Coito. Yo siempre estaré dispuesto, preparado y listo para cuando se me de una oportunidad y estamos trabajando para poder ser tomados en cuenta en estos tres partidos eliminatorios".