Agenda de legionarios: Los partidos de los futbolistas hondureños previo a unirse a la Selección Nacional en Canadá

La Selección de Honduras comenzará sus entrenamientos el próximo jueves 26 de agosto en Toronto, Canadá, donde enfrentará a la escuadra local el jueves 2 de septiembre en el inicio de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

El técnico Fabián Coito no tendrá de inicio a su plantel completo en aquel país norteamericano ya que los legionarios viajarán directamente a Canadá para unirse a las prácticas luego de cumplir sus respectivos compromisos con sus equipos.

Jugadores que están en Europa como Antony 'Choco' Lozano, previo a las eliminatoria, ha tenido participación en el juego del Cádiz donde este viernes visitó al Betis en el Benito Villamarín y jugó 75 minutos provocando un penal, el domingo 29 de agosto también tendría acción ante el Osasuna, aunque el delantero tiene posibilidades de perderse este juego por su viaje a América.

Choco Lozano sumó 75 minutos en empate de su equipo 1-1 ante el Betis.

Otro futbolista en el 'Viejo Continente' es Deybi Flores que continúa su preparación de pretemporada con el Panetolikos de Grecia y este sábado en un amistoso se mide al Panathinaikos, la SúperLiga griega inicia el próximo fin de semana y Flores no estaría por su convocatoria con Honduras.

Otros seleccionados que tienen muchas probabilidades de ser llamados para la eliminatoria son Denil Maldonado, Rigoberto Rivas, Bryan Róchez, Jonathan Rubio que jugarán el próximo domingo 22 de agosto e intentarán dejar un buen sabor de boca al seleccionador antes de enfrentar al equipo de la 'Hoja de Maple'.

Por su parte Romell Quioto, quien sufrió un tirón en el posterior izquierdo, continúa descartado para este fin de semana y espera reaparecer hasta el viernes 27 ante Toronto y tras este partido se uniría a la concentración para los encuentros con Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

LA JORNADA DE LOS HONDUREÑOS EN EL EXTERIOR

Viernes 20 de agosto

Betis 1:00 PM Cádiz (Choco Lozano)

Sábado 21 de agosto

Panetolikos 10:30 AM Panathinaikos (Deybi Flores)

Houston Dynamo 6:30 PM FC Dallas (Maynor Figueroa, Boniek García y Bryan Acosta)

Domingo 22 de agosto

Leixoes 07:00 AM Académica (Jonathan Rubio)

Porto II 08:30 AM Nacional (Bryan Róchez)

Reggina 10:00 AM AC Monza (Rigoberto Rivas)

Universidad Católica 5:00 PM Everton (Denil Maldonado)

Real Tomayopo 5:30 PM Royal Pari (Rubilio Castillo)

Martes 24 de agosto

Cartaginés 5:30 PM Guadalupe (Roger Rojas)

Miércoles 25 de agosto

Alajuelense 7:00 PM Grecia (Alexander López)

Jueves 26 de agosto

O'Higgins 6:00 PM Everton (Denil Maldonado)

Sábado 28 de agosto

Nacional 8:30 AM Varzim (Bryan Róchez)

Herediano 5:00 PM Cartaginés (Roger Rojas)

Houston Dynamo 6:30 PM Minnesota (Maynor Figueria, Boniek García)

Atromitos (Hora por definirse) Panetolikos (Deybi Flores)

Domingo 29 de agosto

Académica 7:00 AM Estrela (Jonathan Rubio)

Cádiz 11:30 AM Osasuma (Choco Lozano)

Reggina 12:30 PM Ternana (Rigoberto Rivas)

Austin FC 6:00 PM FC Dallas (Bryan Acosta)

FECHAS DE ELIMINATORIAS

Canadá vs Honduras-2 de septiembre

El Salvador vs Honduras-5 de septiembre

Honduras vs Estados Unidos-8 de septiembre