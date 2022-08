Agenda de legionarios: Estos son los partidos que jugarán los hondureños en Europa y MLS ¿Contra quién va el Cádiz de Choco Lozano?

Así está la agenda de todos los legionarios

SÁBADO

11:00 pm | Bordeaux vs. Niort (Alberth Elis)

5:30 pm | New England vs. DC United (Andy Najar)

7:00 pm | Austin FC vs. Sporting Kansas City (Roger Espinoza)

7:00 pm | Colorado Rapids vs. Columbus Crew (Bryan Acosta)

7:00 pm | Houston Dynamo vs. CF Montréal (Romell Quioto)

6:00 pm | Santos vs. Alajuelense (Alex López)

AMISTOSO

9:30 am | Levadiakos vs. Atromitos (Alfredo Mejía)

10:00 am | Asteras Tripolis vs. Panetolikos (Deiby Flores)



DOMINGO

4:00 am | Académico Viseu vs. Moreirense (Jonathan Rubio)

9:30 am | Cádiz vs Real Sociedad (Choco Lozano)

10:00 am | Bodoe/Glimt vs. HamKam (Kobe Hernández)

12:45 pm | SPAL vs Reggina (Rigoberto Rivas)

7:00 pm | Nashville vs Minnesota United (Joseph Rosales y Kervin Arriaga)

LUNES

1:30 pm | Pacos de Ferreira vs Portimonense (Bryan Róchez)