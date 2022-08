Jeremy Rodas, el nuevo legionario hondureño: “No asimilo lo que está pasando porque es muy bonito y lo que cualquier futbolista sueña”

Minnesota United sigue creyendo en el talento hondureño y tras haber fichado a Joseph Rosales y Kervin Arriaga, sumarán un tercer catracho a su institución, pero este con miras al futuro. VER MÁS: Alberth Elis se acerca al Galatasaray: En Turquía suena fuerte el nombre del hondureño como posible fichaje Se trata del jugador nacional Jeremy Rodas, un chico de 18 años que recientemente se clasificó con la Sub-20 de Honduras al campeonato Mundial de Indonesia 2023 de esa categoría. Rodas le confirmó a DIEZ que ya firmó contrato con el equipo de la localidad de Saint Paul por un año y llega a préstamo por parte de la UPN, club dueño de su ficha. Jugará con el Minnesota United II. “Me vieron jugar en el Premundial. Se logró hablar entre los clubes, luego se comunicaron directo con el club y así se dio todo. A finales de este mes viajaría, ahorita estamos haciendo los trámites de los papeles porque está en manos de ellos y yo solo estoy esperando que me digan ‘venite’”, dice el jugador con suma alegría. “Firmé por un año con el club, es a préstamo. Voy al filial del Minnesota United, he estado hablando con un gerente y con otras personas allegadas al club. Me siento muy bien, estoy en un momento donde no asimilo lo que está pasando todavía porque todo es muy bonito, es lo que cualquier futbolista sueña. Estar pensando en lo que soñabas desde pequeño y que a mi corta edad se me está cumpliendo es algo especial”, dice el seleccionado nacional.

El chico, orgullo ya de Altos de la Independencia de la capital Tegucigalpa le ha dado un stop a los estudios por el viaje pero asegura que dentro de poco comenzará a estudiar inglés. Estaba cursando el primer año de Ciencias y Humanidades. Y es que bien dice Jeremy Rodas que la oportunidad de emigrar le ha llegado tan pronto que ni tiempo le quedó de debutar en Liga Nacional, ni con Real de Minas, o UPN. “Me han convocado varias veces, en el Real de Minas estuve en lista tres veces, en UPN también pero no se ha dado el debut, no sé por qué, los entrenadores tendrán sus razones”. TRES CATRACHOS EN MINNEÁPOLIS Rodas, que marcó un gol en el Premundial Sub-20 celebrado en Honduras y que los llevó al Mundial de esa categoría, está alegre porque tendrá el apoyo de Rosales y Arriaga en el Minnesota. “Se me puede facilitar la adaptación porque hay dos catrachos allá y quizá el inglés se me puede complicar pero sé que los tengo a ellos dos y me pueden dar algún consejo para llenarme de confianza. Con Kervin Arriaga platico de vez en cuando, él me dice que depende de mí para quedarme, que va a ser por mi trabajo, solo queda que me esfuerce”, revela.