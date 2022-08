Alberth Elis se acerca al Galatasaray: En Turquía suena fuerte el nombre del hondureño como posible fichaje

El catracho no piensa jugar con los azules en la segunda francesa y para eso tiene sobre la mesa un par de ofrecimientos para continuar con su carrera en primera división.

Rubilio Castillo no seguirá más en el Deportivo Pasto donde no pudo debutar por problemas que tenía el club. El hondureño ya está negociando con otro equipo. Todos los detalles del caso de Rubigol.

El interés del Galatasaray por Elis no es de ahorita. Desde que el jugador estaba en la MLS siempre lo han tenido en la mira pero primero ha decidido pasar por las filas del Boavista portugués y Burdeos de Francia.

El hondureño se encuentra recuperándose de algunas molestias musculares que impidieron disputar su primer partido en la segunda división de Francia con el Burdeos.

Los galos no dejarán salir tan fácil a Alberth Elis, pues no se sentarán a negociar con ningún equipo si no llevan una oferta que ronde los 12 millones de euros.

“Gracias a Dios varios clubes se han acercado, pero sabemos que no soy un jugador tan barato. Todos sabemos que el transfer está algo caro, espero en los próximos días que las cosas se puedan dar”, declaró Alberth Elis sobre su futuro el miércoles mediante Twitter Space con el periodista Eduardo Solano.