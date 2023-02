Alberth Elis confirma por qué decidió fichar por el Brest y lo que el equipo le ha pedido tras su llegada

Una de las claves que Elis ve para evitar el descenso es el grupo que posee en club galo. “Son momentos diferentes, ahora que estoy aquí he visto que el equipo es bien fuerte y bien unido y eso ayudará para que el Brest se quede en la Ligue 1”.

“Es un lindo reto para mí, el equipo está luchando por la permanencia y me motiva para seguir trabajando y ayudar a que el equipo logre quedarse en Ligue 1”, dijo.

Referente a las posiciones que maneja en el campo, adujo que: “No tengo problemas en jugar en ninguna de las tres posiciones de ataque, donde he ido he jugado en esas posiciones entonces no habrá inconvenientes por eso con el entrenador”.

Alberth Elis dejó claro que el Brest lo fichó buscando en él goles y asistencias, por lo que trabajará para convertirlos, aparte, confirmó el porqué su decisión de fichar por ellos.

“Ese es mi trabajo, tratar de ayudar a la hora de atacar, pero me han contratado para anotar goles y dar asistencias y eso es lo que voy a buscar en cada partido”, afirmó.