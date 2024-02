Elis está contento con el éxito de Panteras FC y revela el nuevo proyecto y cómo mantiene a sus jugadores: “Quiero estar en Segunda División"

“Estoy muy feliz por el logro de los muchachos, cuerpo técnico y todas las personas que trabajan con este proyecto. Este ha sido un buen paso, por eso tenemos objetivos claros que nos ayudan a seguir mejorando día con día”, expuso el jugador de 27 años de edad.

Y extendió: “Los muchachos me han sorprendido, la verdad que no me esperaba que todo se fuera dando tan rápido porque apenas venimos comenzando. No es fácil tener un equipo que compita”.