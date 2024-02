Alberth Elis confiesa por qué no regresó a la MLS, la oferta de la liga española y avisa a Costa Rica: “Solo pienso en el repechaje”

Llegar a Europa para un jugador hondureño no es nada fácil y aún mantenerse es mucho más complicado, eso lo sabe muy bien el atacante Alberth Elis, quien está atravesando su cuarta temporada bajo la dinámica del fútbol europeo. ‘La Panterita’ ha tenido altos y bajos en esa travesía que tiene como objetivo seguir trascendiendo a lo más alto posible, y es que sus anhelos de niños siguen intactos. “Llegar a la Premier League y al Chelsea es un sueño de chico, y esos no se deben perder nunca. Uno lucha por lograr esos objetivos. No sé qué puede pasar, pero lo que importaes trabajar para estar listo el día que lleguen esas oportunidades”, expresó el seleccionado catracho en esta amplia entrevista con Diario DIEZ. Ahondando en la charla, Elis confesó cuál ha sido el momento más duro en su carrera, contó sobre lo que es su vida establecido en Francia y reveló que tuvo una oferta para jugar en una liga top del Viejo Continente. Asi mismo, el anotador de cinco goles y una asistencia en esta campaña con el Girondins Bordeaux de Francia no dejó por fuera el tema de la Bicolor, donde puso claro que él y sus compañeros de la H tienen entre ceja y ceja a Costa Rica y buscar la clasificación a la Copa América.

LA ENTREVISTA

— ¿Ya te adaptas al 100% en todo lo que tiene que ver contu vida en Francia? Ya esta es mi tercera temporada en Francia, es un país muy lindo y siempre disfruto al máximo todas las oportunidades que se me dan. Estoy muy feliz aquí. — ¿Te fue fácil adaptarte a la cultura por allá? Sigo en clases de francés paraque cada vez que el entrenador hable en las charlas lograr entender más. Con respecto a la comida muy bien. Aquí como mucha carne y las pastas, lo normal que come un futbolista profesional. — Y cuando quieres una buena sopa marinera, ¿cómo le haces? Está duro, pero viajo a Madrid o Barcelona, que hay muchos restaurantes hondureños. Cuando tengo libre voy a comer por allá para no olvidar el sazón. — ¿Cómo es un día fuera de los estrenos para Alberth Elis? Aprovecho para descansar, salgo al centro de la ciudad, tal vez al cineo de compras. Eso es lo que más hago en mis días libres. Nada fuera de lo normal. — ¿Cómo estás viviendo esta temporada con el Bordeaux? No ha sido fácil esta temporada para todo el equipo, pero esto es fútbol, estamos trabajando fuerte para tratar de mejorar en cada partido. El club es de mucha historia en Francia y no está acostumbrado a estar en segunda división. Vamos a buscar el ascenso; sin embargo, no está sencillo, eso sí, que mientras matemáticamente sea posible vamos a intentar.

— De ser uno de los clubes que hacía cosas interesantes en primera ahora viven un panorama distinto, ¿qué crees que le ha pasado factura? El tema cuando tocó bajar a segunda división fue un golpe muy duro para todos, luego al siguiente año se estuvo muy cerca de ascender y se perdió la oportunidad a falta de dos fechas. Bordeaux ha intentado hacer las cosas bien comprando buenos jugadores. — ¿Para ti está siendo la temporada más complicada? No, la más complicada sin duda para mí fue la pasada porque tuve lesiones, cambié de equipo a mitad de año, fue la primera vez que me pasaba, entonces, mis números fueron muy malos en goles y asistencias. Esta temporada la estoy tomando como un reto para poder regresar a mi mejor nivel, recuperar mis números, eso es lo que más importa al final. — ¿Es cierto que estuviste muy cerca de regresar a la MLS en este mercado? La verdad he tenido un par de propuestas para volver a la MLS, no voy a decir que es mentira porque sí han llegado. No se han concretado las cosas por diferentes motivos. Estoy feliz de estar en Bordeaux y yo solo dejo mi futuro en manos de Dios. — ¿Qué pasó con el New England Revolution? Ha habido más equipos que también han intentado que regrese a la MLS. Cada quien es libre de tomar las decisiones que uno quiera sin importar lo que los demás quieran. Yo volver a la MLS no lo veo como un retroceso. — ¿Alberth Elis sigue ambicionando cosas grandes en Europa? Creo que ese es mi sueño, seguir en el máximo nivel y trascender aún más. Es por eso que me exijo en cada entrenamiento. Así como están las cosas no sé qué podría pasar en uno o dos años. — ¿Todavía tenés la ilusión de niño de jugar en el Chelsea de la Premier League? Es un sueño de niño y esos no se deben perder nunca. Uno lucha por lograr esos objetivos. No sé qué puede pasar, pero lo que importa es trabajar para estar listo el día que lleguen esas oportunidades. — ¿Has estado cerca de llegar auna de las tres ligas top del mundo: Inglaterra, España e Italia? Tuve una propuesta escrita ymuy seria de la liga española, pero al final no se ha dado.

— En el país se habla cada vez más del Honduras - Costa Rica, ¿entre seleccionados es lo mismo o todo es más tranquilo porque es un juego clave? Sabemos que ese encuentro es muy importante para el país y para nosotros como futbolistas porque jugar una Copa América sería enorme. Todos los seleccionados estamos trabajando fuerte para poder estar listos para ese partido. — ¿Me imagino que ese objetivo está entre ceja y ceja? Sin duda. Todo jugador sueña con eso, lo piensa todos los días y estar cerca de tener la oportunidad es algo maravilloso. Antes tenemos un duelo complejo y lindo de jugar y representa que estás a minutos de estar en esa tan importante competencia. — ¿Estás siguiendo la Liga Nacional? Te lo digo porque hay varios jugadores que están destacando y todo lo que aporte es positivo. Sigo la liga, veo algunos partidos cuando puedo y se me acomodan los horarios. Creo que ha comenzado muy bien, veo mayor calidad, eso es beneficioso para la Selección de Honduras. — ¿Le podemos ganar a CostaRica? Todos vamos a salir con esas ganas de buscar el partido, vamos a trabajar para eso, y más cuando es un estilo de partido que no se da fácilmente. Va a ser algo que puede marcar a los futbolistas que no les ha tocado vivir un compromiso de estos. — ¿Quién es mejor selección hoy por hoy, los catrachos o los ticos? Las dos somos buenas selecciones, y sin importar quién esté mejor que el otro, va a ganar el elenco que haga mejor las cosas en ese partido. — ¿Te ilusiona ver el grupo en el que podría estar Honduras: Brasil, Paraguay y Colombia? Pienso que uno como jugador son los partidos que uno anhela jugar. Sería algo muy hermoso para nosotros y el país. Los seleccionados vemos esto también con mucha importancia porque es una ventana para que el mundo te pueda ver.