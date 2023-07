Alberth Elis hace el lanzamiento de su equipo Panteras FC, habla de la llegada de Reinaldo Rueda y de su futuro

“Por ahora la misión es ayudar a los jóvenes, si llegar a segunda división o primera división me dará la posibilidad de ayudar a más jóvenes por qué no buscarlo, hay muchas personas que se han unido al proyecto, que quieren ayudar a los jóvenes, muchas veces no tienen el canal o no saben cómo hacerlo. Nosotros intentaremos ayudar al mayor número posible de jóvenes”, comentó.

SOBRE SU FUTURO Y SELECCIÓN

Alberth Elis también habló un poco sobre su futuro profesional y confirmó que la próxima semana viajará a Francia para unirse al Burdeos, con quien tiene contrato vigente.