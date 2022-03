¿A qué hora juega Alberth Elis vs PSG? Esta es la agenda de legionarios hondureños para el fin de semana

Luis Palma también tendrá un duro rival este fin de semana, se medirá con el Aris Sálonica al Olympiacos en los Play off de la Liga de Grecia.

Maynor Figueroa no jugará en el Inter Miami de la MLS, confirma DT Phil Neville

Los legionarios de la MLS tendrán actividad. La jornada la abre el Montreal de Romell Quioto, quien regresas luego de estar sancionado, contra el NYCFC.

AGENDA DE TODOS LOS LEGIONARIOS

Sábado

Rigoberto Rivas - Reggina vs Perugia (7:00 A.M)

Romell Quioto - NYCFC vs Montreal (12:00 P.M)

Jairo Róchez - Jocoro FC vs Águila (3:15 P.M)

Kevin López - Comunicaciones vs Nueva Concepción (3:00 P.M)

Andy Najar - DC United vs Chicago Fire (6:30 P.M)

Colorado (Bryan Acosta) vs Sporting KC (Roger Espinoza) -(8:00 P.M)-

Domingo

Alberth Elis - PSG vs Girondins de Burdeos (6:00 A.M)

Bryan Róchez - Nacional de Madeira vs Clube Desportivo de Mafra (8:00 A.M)

Luis Palma - Aris Sálonica vs Olympiacos (11:00 A.M)

Kervin Arriaga - New York RB vs Minnesota (5:00 P.M)