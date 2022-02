$!Alex Mejía, el catracho que quiere abrirse camino con el Sporting Kansas City y jugar con Honduras

“Luego de una gran temporada con la universidad de Seattle, me declaro listo para tocar puertas en el fútbol profesional, tuve una excelente temporada en la NCAA (National Collegiate Athletic Association), logramos por primera vez ser campeones del torneo. En lo individual me destaqué mucho al anotar 14 goles, convirtiéndome en el máximo goleador, tuve el reconocimiento de la liga al ser nombrado al mejor 11, por lo que recibí el nombramiento como miembro del All American, que me reconoce como uno de los mejores futbolistas del país”, aseguró Mejía.

“Estuve entrenando con el Honduras Progreso y ellos mostraron mucho interés en firmarme, deseaban que me quedara, sin embargo, el trámite de la ciudadanía hondureña tardaría algunos meses y para el cierre de las inscripciones no hubiese estado listo. Estuve cerca de cumplir mi sueño de jugar en mi país, mi padre siempre deseo verme jugar allí y como soy de Honduras, también tengo el interés de poder mostrarme enfrente de mi gente”, aseveró el producto de la academia de los Seattle Sounders.

¿Estas listo para ir a Sporting Kansas City de Roger Espinoza y luchar por una oportunidad?

“Esta es una gran oportunidad, algo que no se le presenta a uno todos los días, me he preparado durante meses para esto, la semana anterior me llamaron y me pidieron entrenar con el club, desean verme de cerca y voy con toda la intención de mostrarme, hacer uso de todas mis habilidades, brindar mi mayor esfuerzo y dejarlo todo en el campo”, afirmó Alex Mejía.

“Confió mucho en mi capacidad, en el trabajo que he venido haciendo y que me trajo aquí, sé que mis cualidades de delantero de área, que va muy bien por arriba, un futbolista que le gusta encarar a los defensas, que cuenta con habilidad con el balón en los pies y con buena definición puede ayudar a cualquier club, voy con la mentalidad de que firmare contrato con ellos y podre arrancar mi carrera”, señaló el espigado delantero que quiere cumplir su sueño de jugar a nivel profesional.

Roger Espinoza continúa en la institución y para el joven futbolista la oportunidad de aprender día a día de uno de sus jugadores favoritos es un incentivo extra de cara a esta aventura.

“Le estoy siguiendo desde que era un niño, me encantaría tener la oportunidad de compartir, entrenar, jugar con él, imagínese todo lo que él me puede enseñar, todas las cosas que podría contarme de su trayectoria como profesional y que yo podría poner a mi disposición. Un jugador que está en su etapa final podría darle mucho aprendizaje a un joven que desea tener una gran carrera”. agregó el hondureño.

¿Por qué después de más de cuatro años en la universidad y luego de conseguir el título deseas jugar fútbol?

“El estudiar era una opción para cuando termine de jugar, ya acabé con las finanzas, negocios y economía y para mi ahora mismo todo es fútbol, mis padres deseaban que tuviera un plan b, que hiciera lo que me hiciera feliz, pero que me preparara para el futuro, ella sabía que la carrera es corta, que hay lesiones y con mi título universitario tendré un muy buen trabajo para el resto de mi vida”, cerró Mejía.