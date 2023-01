Era el “Messi Croata”: el exBarcelona que reemplazará a Edwin Rodríguez en el Aris de Grecia

El Aris de Grecia no se quedó de brazos cruzados tras la precepitada baja del hondureño Edwin Rodríguez y ya le han encontrado reemplazo a horas del cierre del mercado de fichajes invernal.

“Aris ha llegado un acuerdo con Halilovic. Las negociaciones con el cluib Rijeka comenzaron el jueves, se espera que la parte griega llegue a un acuerdo con el equipo croata”, informó el periodista griego Georgios Sideridi.

Halilovic deslumbró en sus inicios en el Dinamo Zagreb por su gran talento a sus apenas 17 años, por lo que la escuadra blaugrana desembolsó 2.2 millones de euros por el futbolista que mostraba características similares a las de Luka Modric, quien también surgió de dicho club.

No obstante, su pasaje por el Barcelona no fue grato, pues no dio la talla tras debutar con el primer equipo en el 2015 y posteriormente se convirtió en trotamundos sin poder encajar en ningún club hasta la actualidad.