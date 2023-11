¿Qué experiencia tuvo con Jenni Hermoso? Bárbara Murillo se sincera: Por qué se regresó de Europa y su llegada a la Liga MX

El domingo 26 de noviembre se anunció que la capitana de la Selección de Honduras, Bárbara Murillo, fichó por el Puebla de México que juega en la poderosa Liga MX Femenil. Siendo la primer hondureña en jugar en el torneo mexicano. Bárbara de 30 años se encuentra concentrada junto a sus compañeras de Selección en la Casa de la ‘H’ de Siguatepeque, en dónde se están preparando para los últimos dos partidos eliminatorias rumbo a la Copa Oro W ante Nicaragua y Martinica. La ‘H’ femenil ya está eliminada, pero buscará cerrar dignamente el campeonato, incluso Murillo marcó un golazo en el Estadio Nacional que significó el empate 1-1 contra Nicaragua en septiembre. La seleccionada hondureña ha tenido una carrera increíble. Ha estado en equipos de Sudámerica, Europa, Estados Unidos y ahora lo hará en una de las grandes ligas del continente americano. Y ella se tomó el tiempo para contar como ha sido todo este largo proceso a los micrófonos de Cipotas. Murrillo, está vinculada al fútbol desde sus cuatro años junto a su hermano, debido a que su padre Oscar Murillo fue jugador Liga Nacional en los Broncos y Motagua.

Del mismo modo, reveló la experiencia que tuvo con Jenni Hermoso (actual campeona del mundo con España y relacionada en el caso de Rubiales) su llegada y marcha de Europa, por cuánto fichó con el Puebla y el mensaje que le envía a todas las hondureñas que desean jugar en el extranjero. Dato: Su primera gran oportunidad llegó con el equipo Universitario Peruano en la Copa Libertadores Femenina que se llevó a cabo en Uruguay en el 2016, por su buen desempeño captó la atención de las personas en Colombia y fue a jugar por dos temporadas a Cortuluá en Cali.

-PALABRAS DE BÁRBARA MURILLO- Tu carrera Pues estaba jugando en Europa recientemente en dónde estaba jugando semi profesional con un equipo de Miami y pues gracias a Dios se me dio el salto de ir a Europa, algo que siempre soñé y no me importaba que equipo fuera. ¿En qué equipo estabas y por qué te regresaste? Estaba en la Segunda de la Liga de Austria con el FC Lustenau Dornbirn Ladies y pues gracias a Dios pudimos ascender a Primera División. Sin embargo, por situaciones de pago tuve la opción de salirme y decidí volver a casa para seguir preparándome. Nuevo club y su experiencia con Jenni Hermoso Ahorita se me dio la oportunidad y les anuncio que la que se va para México: Soy Yo. Sigo en las nubes debido a que es una liga que la vengo siguiendo hace dos años. Tuve el privilegio de hacer pretemporada en Pachuca junto a Jennifer Hermoso, Charlyn Coralby y otras crack del fútbol femenino. “Todas ellas son muy humildes, son mayores que yo, cada que consejo ellas me daban yo calladita y solo escuchaba”, dijo anteriormente en otra entrevista la capitana de la ‘H’.

Colgar las botas En varias ocasiones la pensé si era seguir o trabajar de manera personal. Pensé en colgar los tacos, sin embargo, tengo ese angelito que es mi mamá y siempre me ha dicho que no me rinda y que nunca bajará los brazos. Decidí seguir y gracias al apoyo de la gente he logrado un sueño. Estoy muy contenta de no haberme rendido y que se me da esta gran oportunidad.