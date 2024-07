Hondureño Kevin Güiti no jugará en Irlanda del Norte: ¿Qué fue lo que frustró su fichaje?

“Kevin Güiti no va a Irlanda del Norte, la apelación fue rechazada porque el jugador no llega siquiera al mínimo requerido de puntos por parte de la Federación de Irlanda del Norte, argumentando que el ranking FIFA de Honduras y el nivel de la Liga Nacional de Honduras son muy bajos”, precisó una fuente a DIEZ.

La razón por la cual el fichaje no prosperó fue por motivos de GBE , situación que el Reino Unido estableció a partir de la ventana invernal de traspasos de enero de 2021, la que dice que cualquier jugador de fútbol interesado en formar parte de algún club de ese conjunto de países deberá estar aprobado por la English Football Association.

Kevin Güiti no jugará en el fútbol europeo. El defensor hondureño estaba con la ilusión de ir a jugar al balompié británico, pero unos requisitos que pide el fútbol del Reino Unido le imposibilitó cumplir su sueño.

Hubo muchos factores que le cerraron la puerta del fútbol británico al veloz jugador hondureño, como la no clasificación de la Real Sociedad a torneos internacionales o el no ser campeón de Liga Nacional, eso limitó su puntaje, así como también la no clasificación de Honduras a Copa América.

Kevin Güiti, de 21 años de edad, ha jugado 37 partidos de Liga Nacional con la Real Sociedad de Tocoa y marcó dos goles el torneo pasado. Sigue perteneciendo al Olimpia y serán los albos que decidan su futuro.