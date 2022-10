¡Sin piedad! El Cádiz del Choco Lozano fue goleado y humillado por el Rayo Vallecano en la Liga de España

Rayo Vallecano no tuvo piedad y humilló 5-1 al Cádiz en la jornada 11 de la Liga de España en el estadio de Vallecas.

Los goles del Rayo Vallecano los hicieron Isi Palazón (pen. 44’) , Álvaro García (45’), Lejeune (63’, 89’) y Camello (79’). Mientras que el tanto del Cádiz fue un autogol por parte de Balliu (82´).

El atacante hondureño Anthony Lozano no fue tomado en cuenta en el once titular, pero si contó minutos. Al 56´ entró al campo cuando se encontraban perdiendo 2-0, pero no pudo revertir la mala situación que están pasando los canarios.

VEA: Benzema es baja de última hora: el comunicado oficial del Real Madrid sobre la lesión que sufre el capitán

El equipo de Choco Lozano venía de empatar cuatro partidos consecutivos, pero dejando muchas dudas. Pero esta mañana volvió a caer derrotado y se hunde en el sótano del torneo.