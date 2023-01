Carlos ‘Chinito’ Martínez, el niño multiatleta que realizará una prueba en el Porto de Portugal

Memorícese muy bien este nombre: Carlos Roberto Martínez, mejor conocido como el ‘Chino’, porque quién sabe y en un par de años celebremos sus goles con la Selección Nacional de Honduras.

Con apenas 14 años tiene un estilo de vida sumamente activo, pues práctica atletismo y fútbol, además de ser un chico muy aplicado en su escuela.

El sampedrano cursa el noveno año estudiantil en la Escuela Bilingüe Santa María del Valle y es ahí donde se adentró a una disciplina de la cual nunca había practicado.

“Yo empecé en el atletismo el año pasado porque en mi escuela me invitaron a un torneo nacional interescolar. Yo nunca lo había hecho, fue de un día para el otro que me dijeron y ya en la competencia solo traté de hacer lo mejor y me fue bien. Recuerdo que terminé de segundo en la competencia de salto alto.”, nos contó el espigado niño de 1.75 metros.