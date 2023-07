¡Ya viste de azulón! Choco Lozano fue presentado por el Getafe: “Ha habido mucha controversia con mi fichaje”

El delantero catracho firmó por tres temporadas con el cuadro madrileño, tras quedar libre del Cádiz. La rueda de prensa se llevó a cabo en el Coliseum y allí el jugador fue abordado por su traspaso.

Al ‘Choco’ le consultaron sobre si temía un mal recibimiento cuando juegue contra su exequipo en el Nuevo Mirandilla y se refirió a su nueva etapa en el Getafe.

“Ha habido mucha controversia con mi fichaje. Pero no creo que la afición esté en mi contra. Creo que no. Ha sido un tema del presidente. Malinterpretó las cosas, se le metió en la cabeza una cosa que no es. Creo que no va a pasar nada. De todas formas no pienso ahora en eso”, explicó el atacante de 30 años.