Denil Maldonado debuta en la goleada de Los Ángeles FC en la MLS: “Siempre es bonito dar el primer paso con el equipo”

Denil Maldonado disputó sus primeros minutos oficiales con Los Ángeles FC en la goleada que propinó su equipo sobre el New England Revolution (4-0) por la tercera jornada de la MLS 2023.

Maldonado también estuvo en la rueda de prensa posterior para valorar su debut con triunfo. “Muy feliz, es una buena sensación llegar a tu primer partido con un equipo nuevo y conseguir la victoria. LAFC tiene una gran afición. Sentí eso cuando jugamos nuestro primer partido de la temporada”, comentó.

Cabe mencionar que Denil jugó como lateral derecho y no como central: “En los equipos anteriores lo hecho, no desconozco la posición, me siento mejor de central, pero si el profe dice que juegue de lateral lo hago sin ningún problema. Uno debe estar preparado para cualquier situación”.