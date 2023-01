OFICIAL: Edwin Rodríguez, tras ser marginado en el Aris de Grecia, regresa a Honduras para jugar con Olimpia

“Edwin Rodríguez oficialmente no es parte del Aris FC. Está listo para regresar a Honduras, también fue ofrecido a otros clubes griegos, pero regresará a su país de origen’’, afirma el comunicador a través de su cuenta de Twitter.

DIEZ también conoció este miércoles que la resolución de Edwin pasa estrictamente por no tener la oportunidad de jugar y espera retomar su protagonismo con el equipo que dirige el argentino Pedro Troglio .

Tal y como había avanzado Diario DIEZ desde el pasado 12 de enero, el jugador estaba meditando su futuro al no ser tomado en cuenta por el entrenador Alan Pardev y finalmente esta semana ha tomado la decisión de abandonar el club.

Se acabó la aventura de Edwin Rodríguez por Grecia. El mediocampista, de 23 años, regresará a Honduras en las próximas horas tras no poder consolidarse en el Aris FC , equipo en el que compartía vestuario con el otro catracho Luis Palma .

El hondureño, que fue determinante en el tetracampeonato de Olimpia, había firmado con la entidad griega hasta mayo del 2023 en condición de préstamo.

Rodríguez solo disputó un partido con el Aris y fue en el triunfo del pasado sábado por 3-0 contra el Volos NFC donde milita su compatriota Michaell Chirinos. El técnico le brindó los últimos nueve minutos del compromiso.

Troglio lo había anticipado

Ahora, el futbolista estará viajando a tierras catrachas para unirse al club de un Pedro Troglio, que antes de que se concretara su fichaje por el Aris, ya anticipaba lo que podía ocurrir con el seleccionado nacional.

“Yo se lo dije antes de irse: vas ir allá y no vas a ser el mismo de acá. Inicialmente te van a estar mirando de reojo, van a esperar que siempre jugués bien y los días que estés triste piensa de donde venís y trata de darle vuelta nada más. Yo se la canté antes, como entrenador si yo estuviera en esa situación y me viene un extranjero y yo tengo a los tres o cuatro que están jugando bien, a excepción que sea Messi y que en las prácticas me anotes cinco goles, pero son características diferentes”, decía el timonel argentino diálogo con DIEZ.

Cabe recordar que el último partido de Rodríguez con los albos había sido en la paliza sobre el Diriangén por 0-4 el 8 de septiembre del 2022, en la que fue uno de los anotadores. Posteriormente, el equipo de la capital acabó conquistando la Liga de Concacaf.