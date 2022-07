“El trato que me han dado ha sido bastante bueno, son buenas personas, compañeros y me han recibido de la mejor manera. Eso como jugador me llena de satisfacción y motivación para poder acoplarme al equipo lo más rápido posible”, subrayó Andino.

Dice que su meta es sumar minutos, anotar goles y marcar diferencia con su nivel y experiencia. Enfatiza que el fútbol de Guatemala es técnico y dinámico, además, exterioriza que su técnico, Mario Acevedo, le ha dado confianza y eso es importante para él.

“Mi objetivo personal es jugar, ser protagonista anotando goles. Espero que en este torneo las cosas se puedan dar porque aspiro a cosas importantes. He venido a un equipo bien organizado en todos los aspectos y eso es bueno”, apuntó el delantero hondureño.

COMPAÑEROS CON PASADO AZUL

Es preciso mencionar que Erick Andino, quien portará el número 9 con “Los Orientales”, tiene como compañero al argentino Matías Galvaliz, con quien compartió camerino en el actual campeón del fútbol hondureño, Motagua.

Lea: ¿Puede Valerio Marinacci jugar para Honduras? El futbolista italiano de sangre catracha y su meta pendiente por cumplir

“Él (Galvaliz) ha sido fundamental para que yo me adapte al equipo porque me ha apoyado y me lleva a los entrenamientos”, explicó el ariete.

Andino tuvo un buen suceso con el Honduras Progreso de la liga hondureña anotando ocho goles y quedando en el segundo lugar de la tabla de goleo del torneo Clausura. El primer lugar lo ocupó el delantero del Real España, Ramiro Roca, con 10 goles.

Cabe destacar que Andino registró 278 partidos en su carrera deportiva de la Liga Nacional. Jugó con el Olimpia, Victoria, Motagua, Real de Minas y Honduras Progreso. Con Motagua ganó cinco torneos de Liga y con Olimpia ocho.

El torneo Apertura 2022-2023 de Guatemala inicia el domingo 24 julio del 2022 y el Guastatoya jugará en condición de local ante el Malacateco en el estadio David Cordón Hichos.