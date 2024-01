¡Un exDT de Honduras pidió su fichaje! Elison Rivas cuenta cómo se dio su pase a Colombia y, ¿casi llega al Motagua?

El entrenador del equipo es Hernán Gómez, quien era técnico de la Selección y me tuvo en algunos microciclos. Él conoció que me encontraba sin equipo y se comunicó con el presidente Elías Burbara , quien fue la fuente para concretar el fichaje. El profe ‘Bolillo’ le consultó si estaba apto para salir.

Sí, claro. He estado revisando comentarios y las redes sociales del equipo, que jugará la Copa Libertadores, que para mí es jugar la Champions League, por lo que me tiene muy contento. He estado leyendo en internet sobre ellos, es una alegría jugar la Copa Libertadores.

Sí porque yo estaba esperando llegar al Motagua, este viernes me iba a presentar si no concretaba un fichaje en el extranjero. Me comuniqué con el técnico Diego Vázquez, hace poco se lo expliqué y le agradezco por abrirme las puertas. Mi idea es seguir en el extranjero, no regresar a Honduras, mi meta es poder jugar por muchos años afuera.

He estado entrenando por mi propia cuenta en el gimnasio y preparandome en la playa junto a mis primos que juegan en las reservas del Vida y Real España. Me preparé siempre pensando en que iba a encontrar equipo en los próximos días.

¿Te has comunicado con el Bolillo Gómez?

Sí, él me llamó para preguntarme cómo le estaba haciendo para entrenar ya que estaba sin equipo. Hace poco estuvimos hablando esperando que el jueves pueda viajar hacia Colombia y así ser presentado el domingo.

¿Tenías contrato con el Vida?

Sí, yo voy al Águilas a préstamo por un año con opción a compra. Yo le agradezco al presidente Luis Cruz ya que ha sido como un padre para mí. No ha sido egoísta, me ha abierto las puertas para estar un equipos grandes y no me puso trabas para salir al extranjero.

¿Te has comunicado con el seleccionador Reinaldo Rueda? ¿él recomendó tu fichaje?

No sé si fue así, no he hablado con él, con quien sí lo he hecho es con el preparador físico (Juan Carlos Quintero) para darle la noticia, pues es colombiano y me dio recomendaciones de la liga de su país. Me dio consejos que ojalá me puedan ayudar.

Previamente estuviste buscando equipos en los Estados Unidos. ¿Qué pasó?

En diciembre estuve por allá donde dos equipos de la ULS y uno de la MLS se interesaron en mi fichaje, dos de ellos me dieron el sí, pero como todavía no estaba abierto el período de inscripción, al final no se concretó cuando ya todo estaba listo.

Es a raíz de eso lo que te costó tu salida del Real España, ¿cierto?

Sí. Yo le informé al presidente Elías Burbara que llegaría a Honduras el 26 de diciembre que era la fecha de mi vuelo, por lo que me presentaría el 27 a entrenar. Cuando llegué a la sede, el técnico Falero se me acercó y me comentó que él hizo un plantel para este torneo y me dijo que no contaba conmigo. Lo único que hice fue agradecerle por el torneo pasado, no me dio una razón en específico, no quise tocar más el tema y decidí salir por la puerta de enfrente.