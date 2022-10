¡Dura noticia! FIFA amplía castigo a Rubilio Castillo por tres meses más por incumplimiento de contrato

Y esto no lo es todo, además, Castillo deberá cumplir con una restricción de 6 meses para jugar partidos oficiales, detalla el escrito de FIFA.

En enero del 2019, Rubilio no pasó las pruebas físicas, ante esta situación el presidente del equipo le solicitó que se sometiera nuevamente a los estudios y que se presentara a los entrenamientos, sin embargo, Castillo tomó la decisión de venirse de China.

A su regreso a Honduras, Rubilio decide fichar por el Deportivo Saprissa de Costa Rica el 28 de enero de 2019 y casi seis meses después fue vendido por el conjunto tico al CD Tondela de Portugal.

El inconveniente empezó cuando Rubilio Castillo decidió demandar al Nantong Zhiyun FC ante la FIFA el 8 de junio del 2020 aduciendo que el documento que firmó era en realidad un contrato válido ya que cumplía todos los elementos. Y también aseguró que lo dejaron varado.

El goleador pidió el pago de $1,200,000 dólares debido a que él consideraba una ruptura contractual por parte del Nantong Zhiyun FC. La respuesta del equipo chino llegó y no solo argumentaron que ellos no lo dejaron botado, sino que fue Rubilio no cumplió con lo acordado y realizaron una contrademanda exigiendo $218 mil dólares.